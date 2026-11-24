С продължителни аплодисменти на крака публиката в Ямбол посрещна Лили Иванова за последния концерт от тазгодишното ѝ национално турне. Певицата изпълни до краен предел спортната зала „Диана“, където се завърна четири години след предишния си концерт в града, съобщи БТА.

Лили Иванова откри вечерта със „Счупено сърце“. „За мен е невероятно щастие и удоволствие да бъда с вас тази вечер, с тази прекрасна публика“, обърна се тя към зрителите след първата песен. В програмата прозвучаха нови композиции и едни от най-популярните песни в репертоара ѝ. Публиката запя заедно с нея „Щурче“, „Детелини“ и „Ветрове“.

На сцената с нея бяха музикантите от Li Orchestra и беквокалното трио „ЛаТиДа“. Певицата представи Ангел Дюлгеров (китари и цигулка), Орлин Цветанов (цигулка), Огнян Енев (пиано, тромпет и саксофон), Иван Йорданов-Чери (китари), Росен Ватев (ударни и перкусии) и Христо Михалков (бас китара).

„Много ви е хубава залата, честито!“, каза Лили Иванова по повод обновяването на зала „Диана“. Тя благодари на кмета на Ямбол Валентин Ревански за поканата да изнесе концерт в града.

Сред зрителите беше журналистът и писател Исак Гозес, автор на една от биографичните книги за певицата. От сцената тя го нарече свой скъп приятел. „Да е жива и здрава и да продължава да пее! Нейните концерти са огромно събитие“, каза Гозес.

„Лили Иванова е безспорен пример за висок професионализъм и пълна отдаденост към изкуството“, коментира Димитър Радев, който също беше в залата. По думите му да останеш толкова години на голямата сцена и да запазиш любовта на няколко поколения е постижение, за което малко изпълнители могат да мечтаят.

Преди началото на националното си турне Лили Иванова пя на 24 май в парижката зала „Олимпия“. С този концерт тя стана първата българска изпълнителка с две самостоятелни изяви на тази сцена.

За 2027 г. екипът на певицата обяви пет концерта.