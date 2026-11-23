Нюйоркското туристическо издание Fodor's всяка година представя списък с популярни туристически места, които препоръчва на пътешествениците да избягват през следващата година. В него попадат дестинации, изправени пред сериозни последици от прекомерния туристически поток. В класацията за 2027 г. са включени осем места.

Според авторите на списъка прекомерният туризъм вече оказва сериозен натиск върху тези дестинации. Милионите посетители, големият брой краткосрочни наеми, мащабното строителство и постоянният шум нарушават нормалния живот на местните общности и променят облика на самите места. Сред последиците са натискът върху местните екосистеми, рязкото поскъпване на жилищата, което ги прави недостъпни за местните жители, както и превръщането на исторически квартали в търговски зони със сувенирни магазини, от които постепенно изчезват постоянните обитатели.

Авторите уточняват, че включването в списъка не означава, че съответните дестинации са непривлекателни или не заслужават посещение. Просто популярността им и интересът към тях са довели до проблемите, заради които попадат в класацията. Експертите не настояват за пълен бойкот, а призовават пътуващите да подхождат по-внимателно при планирането на пътуванията си до тези места.

Те обръщат внимание и на двойствената роля на туризма - от една страна, той подпомага местната икономика и опазването на ценни места по света, но от друга, неконтролираното му разрастване може да нанесе сериозни щети.

Осемте дестинации, които да избягвате през 2027 г.

Класацията на Fodor's обхваща осем популярни места в различни части на света. Сред тях има както известни европейски курорти и исторически градове, така и острови, природни забележителности и туристически центрове в Азия и Северна Америка. Общото между тях е нарастващият натиск от масовия туризъм и последиците, които той оставя върху местната среда и население.

1. Седона, САЩ

Живописният град в щата Аризона има едва 10 000 жители, но годишно посреща около 3 милиона туристи. Големият наплив на посетители води до неизбежно поскъпване на нощувките и останалите услуги, което засяга пряко и местното население.

2. Албанската Ривиера

Засиленият туристически интерес стимулира изграждането на все повече хотели и апартаменти в живописните крайбрежни райони на Албания. Голяма част от тези обекти обаче остават неизползвани през зимата и извън активния сезон. Експертите препоръчват на туристите да не ограничават пътуванията си в страната само до морските курорти, а да обърнат внимание и на по-слабо познатите места.

3. Бали, Индонезия

Сред основните предизвикателства пред популярния остров е управлението на отпадъците. Инфраструктурата не успява да поеме огромните количества боклук, оставяни от туристите, а липсата на достатъчно възможности за тяхното събиране и обработване задълбочава проблема.

4. Единбург, Шотландия

Шотландската столица все по-трудно се справя с последиците от прекомерния туристически поток. Транспортната инфраструктура е под сериозен натиск, а разрастването на пазара за краткосрочно отдаване на жилища под наем постепенно измества местните жители от по-привлекателните градски райони.

5. Амалфийското крайбрежие, Италия

Често определяно като една от най-красивите части на Италия, крайбрежието привлича все повече посетители. Допълнителен тласък на туристическия поток дава и неотдавнашното откриване на летището в Салерно. Регионът обаче вече изпитва затруднения да поеме големия брой туристи, особено в разгара на сезона.

6. Нгоронгоро, Танзания

Огромният кратер, разположен в края на саваната Серенгети и обитаван от местното население масаи, привлича над милион туристи годишно. Според оценката на експертите масовото присъствие на посетители променя уникалния облик на района и оказва негативно влияние върху местната екосистема.

7. Корсика, Франция

Средиземноморският остров, разположен между Франция и италианския остров Сардиния, също е сред дестинациите, които трудно понасят туристическия натиск. В момента възможностите му да обслужва големия брой посетители са ограничени и заради затрудненията с доставките на храна.

8. Киото, Япония

Японският град е изправен пред толкова голям туристически наплив, че достъпът на посетители до някои части от него вече е ограничен. Сред засегнатите места е и историческият квартал на гейшите, където туристите нямат право да влизат в определени зони.