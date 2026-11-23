Кметовете на пограничните села в Кюстендилско започнаха разяснителна кампания сред местните жители за режима и ограниченията при използването на лични дронове.

Причината е, че „Гранична полиция“ ще използва безпилотни летателни апарати за охрана на държавната граница, както и за наблюдение на важни обекти в граничната зона.

В Кюстендилско пограничните села са десетки, а дроновете на „Гранична полиция“ ще се използват при дежурства, обучения и други дейности, свързани с охраната на границата.

Заради засиленото използване на служебни дронове в района на гражданите се разяснява, че любителското управление на дронове в граничната зона няма да бъде разрешено. Целта е да се избегнат инциденти и ситуации, при които частни дронове могат да попречат на работата на „Гранична полиция“ или да затруднят изпълнението на конкретни задачи по охраната на границата.

По данни на БНР броят на хората в Кюстендилско, които притежават дронове, постепенно се увеличава. Затова местните власти обръщат специално внимание на ограниченията и необходимостта гражданите да се съобразяват с режима. Кметовете на пограничните населени места вече информират жителите за предстоящите ограничения и призовават любителите на безпилотни летателни апарати да не ги използват в зоните, в които това е забранено.

Подобни ограничения вече действат и на други места в страната. В района на Рилския манастир например използването на дронове е забранено от години, за да се предотвратят инциденти и да се гарантира сигурността на посетителите и обекта.

Новите мерки в пограничните райони са свързани основно с необходимостта служебните дронове да могат да изпълняват безпрепятствено задачите си по наблюдение и охрана на държавната граница.