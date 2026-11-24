Жълт код за силен вятър е в сила в 18 области на страната днес, 24 ноември, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението обхваща областите Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище и Шумен. От НИМХ съветват хората да внимават за предмети, които вятърът може да понесе.

През деня облачността над страната ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, с който ще продължи да нахлува студен въздух. По Черноморието вятърът ще е умерен, временно силен, от северозапад.

Максималните температури ще са между 4 и 9 градуса, а в София – около 4 градуса.