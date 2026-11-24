Портланд Трейл Блейзърс сложи край на серията от пет поредни победи на Филаделфия 76ърс в НБА. Тимът от Орегон спечели със 128:111 при гостуването си в „Xfinity Mobile Arena“, а големият герой за успеха беше Дени Авдия. Израелският национал изигра впечатляващ мач и завърши с 31 точки, 3 борби и 7 асистенции. Той реализира 12 от 19-те си стрелби от игра, включително 5 от 9 опита от тройката. Авдия беше особено ефективен през първото полувреме, когато отбеляза 25 точки.

Донован Клингън също имаше огромен принос за победата на гостите. Центърът записа дабъл-дабъл с 15 точки и 18 борби, към които добави 5 асистенции и 2 чадъра. Деймиън Лилард и Джру Холидей отбелязаха по 18 точки за Портланд, докато Скут Хендерсън добави 17.

Мачът започна равностойно, а Филаделфия спечели първата четвърт с 32:30. Домакините обаче не успяха да се откъснат и на почивката резултатът беше равен - 69:69.

След паузата Портланд постепенно наложи превъзходството си. Тройките на Хендерсън и Холидей помогнаха на гостите да натрупат аванс в третата четвърт, а преди последните 12 минути резултатът вече беше 101:92 в тяхна полза. В заключителната част Трейл Блейзърс окончателно пречупи съперника със серия от 20:4, с която не остави шансове за обрат.

Портланд завърши срещата с впечатляващите 19 успешни тройки от 42 опита, докато домакините реализираха едва 9 от 33 стрелби от дистанция.

За домакините ЛеБрон Джеймс беше най-резултатен с 23 точки, 6 борби и 3 асистенции. Тайрийс Макси добави 22 точки и 5 асистенции, а Джейлън Браун се завърна след отсъствие заради контузия и приключи с 20 точки.

Голямата липса за Филаделфия беше Джоел Ембийд. Камерунецът пропусна двубоя заради заболяване, което допълнително затрудни задачата на Фили.