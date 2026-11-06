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Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

Изкуственият интелект поема контрола над изтребител в Швеция

Изпитанията са проведени при реалистични условия и включват симулирани въздушни сблъсъци извън визуалния обхват на пилота

Шведската отбранителна компания Saab успешно тества система с изкуствен интелект, която може самостоятелно да управлява изтребител Gripen E по време на въздушни бойни сценарии. Резултатите от изпитанията бяха обявени на 3 ноември. Разработката е част от усилията на компанията за създаване на технологии, които да подпомагат пилотите и да осигуряват управление на безпилотни летателни апарати.

Изпитанията са проведени при реалистични условия и включват симулирани въздушни сблъсъци извън визуалния обхват на пилота. По време на тестовете изкуственият интелект е поел автономното управление на самолета.

Една от особеностите на проекта е, че Saab е разработила самостоятелно както софтуерните системи, така и средата за тяхното обучение и инструментите за създаване на алгоритмите. Подготовката на изкуствения интелект включва милиони часове симулирани полети, чрез които се проверява поведението му в различни ситуации.

Това не е първият експеримент на компанията с автономно управление на Gripen. През май и юни 2025 г. Saab проведе подобни изпитания със системата Centaur, разработена от германската компания Helsing. При един от тестовете изкуственият интелект управлява изтребител Gripen в симулиран въздушен двубой с друга машина от същия тип. Системата използваше информация от бордовите сензори за проследяване на другия самолет и подпомагане на пилота при вземането на решения.

Кога технологията ще бъде използвана от военните?

Според Петер Нилсон, ръководител на програмите за напреднали разработки в Saab, новите системи вече са достигнали етап, при който могат да бъдат подготвени за оперативно използване. Реалното им въвеждане обаче ще зависи от решенията на шведските въоръжени сили и държавната агенция, отговаряща за военните доставки.

Нилсон посочи, че процесът може да отнеме от няколко месеца до няколко години. Засега няма обявен конкретен график за внедряване.

Saab вижда няколко основни приложения на технологията. Сред тях са подпомагане на пилотите при управлението на изтребителите, както и контрол върху безпилотни самолети, които да изпълняват задачи съвместно с пилотирани машини.

Компанията планира да продължи развитието на системите и да проведе допълнителни изпитания в по-широк набор от сценарии.

Засега Saab не е публикувала подробна информация за броя на последните тестови полети, точните им дати и резултатите от отделните изпитания. Поради това оценката за напредъка на технологията се основава основно на представените от производителя данни.

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