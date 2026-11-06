"В колко часа съм роден?": Десетки българи търсят помощ от държавата за хороскопа си

Десетки българи се обръщат към държавната администрация, за да разберат точния час, в който са се родили, и да си изготвят по-прецизен астрологичен хороскоп. Това показват данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за запитванията към Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО).

От началото на 2026 година до края на октомври 45 граждани са поискали съдействие за установяване на точния си час на раждане. За сравнение, през цялата 2025 година подобни запитвания са били 70.

Най-често хората обясняват, че родителите им не помнят точния час или че информацията не е отбелязана в документите, с които разполагат.

Основната причина за интереса е желанието да се определи асцендентът, който в астрологията се изчислява според часа и мястото на раждане. Някои граждани търсят тази информация с надеждата да получат по-подробен хороскоп, който да използват при лични решения или за тълкуване на събития от живота си.

От ГРАО обясняват, че точният час на раждане може да бъде потърсен в общинската администрация по месторождение, където се съхраняват актовете за раждане. Данните обаче не присъстват във всички образци на актове за раждане, използвани през различните години.

Любопитните въпроси към държавната администрация далеч не се ограничават до астрологията. Немалко граждани търсят информация за своите предци и съдействие при изготвянето на родословно дърво.

Особено голям интерес предизвикват личните имена и фамилиите в България. Сред традиционните запитвания са колко души носят името на определен светец по повод Ивановден, Димитровден или Гергьовден, както и кои са най-разпространените мъжки и женски имена в страната.

Сред по-необичайните въпроси е дали в България има хора, които носят личното име България, и колко са те.

Друг гражданин е поискал да разбере дали името Телият е напълно уникално и е създадено от неговите родители. Проверката на служителите обаче е показала, че това име не е единствено в страната.

Сред любопитните запитвания се открояват още въпроси за произхода на името Занка и за броя на българските граждани, които носят фамилията Левски.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване“ е част от специализираната администрация на МРРБ и изпълнява общо 39 функции и задачи на територията на страната.

Сред основните ѝ задължения е поддържането на регистъра на населението, включително Националната база данни "Население“, електронните регистри на актовете за раждане, брак и смърт, регистъра на единните граждански номера и националния класификатор на постоянните и настоящите адреси.

Необичайните запитвания показват, че интересът на гражданите към личната им история обхваща както семейните корени и произхода на имената им, така и точния момент на тяхното раждане.