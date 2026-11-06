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Демерджиев: Не е вярно, че Пловдив е на първо място по употреба на фентанил в Европа

Демерджиев: Не е вярно, че Пловдив е на първо място по употреба на фентанил в Европа
БТА

МВР работи приоритетно срещу разпространението на всички видове наркотици, каза вътрешният министър

Категорично не е вярно, че Пловдив е на първо място по употреба на фентанил в Европа. Това заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред народните представители по време на днешния парламентарен контрол.

Той говори по повод разпространяваните твърдения, че Пловдив е на първо място в Европа по употреба на фентанил.

Демерджиев поясни, че МВР работи приоритетно срещу разпространението на всички видове наркотици, не само срещу фентанила. Той добави, че резултатите от проведените дотук акции срещу наркоразпространението са „видими“.

По думите му до септември т.г. са иззети общо над 18 кг фентанил - с 2,5 кг повече в сравнение с цялата 2025-а година.

Той каза, че има и увеличение на проведените операции на полицията срещу наркоразпространението, в резултат на което задържаните лица са с 17,6% повече спрямо 2025 г.

Вътрешният министър подчерта, че МВР работи активно както с ДАНС и Агенция „Митници“ в борбата с разпространението на наркотици, така и с международни партньори.

„Ще продължим, докато този проблем не бъде изкоренен от българската действителност“, подчерта Демерджиев и уточни, че полицията не дели наркоразпространителите на големи и малки, а преследва еднакво и едните, и другите.

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