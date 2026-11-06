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Илияна Йотова за Вежди Рашидов: Със своя почерк оставя незаличима диря

Илияна Йотова за Вежди Рашидов: Със своя почерк оставя незаличима диря

Президентът изпрати съболезнования на семейството и близките на скулптора

България загуби голямо име в културния, обществения и политическия си живот. Това посочи президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на Вежди Рашидов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

„Вежди Рашидов раздаваше щедро таланта си, получи заслужено признание у нас и в чужбина. Със своя почерк оставя незаличима диря“, заяви Йотова.

По думите ѝ свободата е окриляла както творчеството на Рашидов, така и неговите мисли и действия. Тя отбеляза, че той е отстоявал открито позициите си, независимо дали ще срещнат одобрение, умеел е да изслушва чуждото мнение и е имал достойнството да признава грешките си.

„Рашидов казваше, че често ние, българите, не уважаваме свободата и не знаем какво да правим с нея – и беше прав. Прав беше, че трябва да имаме заслужено самочувствие и гордо да отстояваме себе си на европейската и международната сцена“, посочи президентът.

Скулпторът, бивш министър на културата и председател на 48-ото Народно събрание, почина след кратко боледуване, съобщиха негови близки пред БТА. Поклонението ще се състои в четвъртък, 12 ноември, от 11:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“.

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