Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

Министър-председателят Румен Радев проведе среща със Зоран Николов, председател на Партията на българите в Сърбия, на която бяха обсъдени проблемите на българската общност в западната ни съседка и възможностите за подобряване на условията ѝ на живот.

Сред основните теми беше предложението за разкриване на допълнителен граничен контролно-пропускателен пункт "Калотина/Градина 2". Проектът цели подобряване на транспортната свързаност между България и Сърбия и е част от усилията за развитие на общоевропейската транспортна мрежа.

Радев оцени положително инициативите на Николов за икономическото развитие на районите с компактно българско население. Обсъдена беше и възможността за създаване на безмитна зона в Цариброд, която да насърчи местната икономика.

Премиерът открои значението на инициативите за лечение на българи от Сърбия във Военномедицинската академия, както и необходимостта от ускоряване на процедурите за придобиване на българско гражданство.

Зоран Николов постави въпросите за актуалните проблеми на българското национално малцинство в контекста на предстоящите на 8 ноември избори за национални съвети на малцинствата в Сърбия.

Той представи и предложение за създаване на съвместни туристически маршрути в Цариброд и Босилеград с участието на туроператори от двете държави. Целта е да се насърчат туризмът, икономическите контакти и културният обмен между България и Сърбия.

Румен Радев заяви готовността на българското правителство да работи с новото сръбско правителство за практическото осъществяване на обсъдените инициативи, които да създадат допълнителни възможности за развитие на българската общност в Сърбия.