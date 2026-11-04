Олимпиакос оглави Лига Европа след равенство без голове в Рен

Олимпиакос завърши 0:0 като гост на Рен и временно излезе начело в класирането на Лига Европа. Срещата на „Роажон Парк“ откри четвъртия кръг от основната фаза, а останалите двубои ще се изиграят в четвъртък.

Тимът от Пирея пристигна във Франция след три поредни победи в турнира. Въпреки че този път не стигна до трите точки, той запази мястото си сред непобедените отбори и вече има актив от 10 пункта.

Рен също продължава без поражение в Лига Европа. За бретанци равенството беше трето от началото на основната фаза и с една победа те събраха пет точки, които им отреждат временно 12-о място.

Двубоят не предложи много чисти голови възможности пред двете врати. Домакините все пак изпратиха топката в мрежата в края на първото полувреме, но попадението не беше зачетено заради засада.

След почивката нито един от двата състава не успя да намери път към гола. Така срещата завърши без победител, а Олимпиакос ще изчака останалите мачове от кръга като временен лидер.