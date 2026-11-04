Николай Попов пред ТАРАЛЕЖ: Посегателствата над животни дават предпоставка да се развиват бъдещи насилници

Съдействаме за организация на протест. Аз също призовах да се протестира. Това каза пред Таралеж Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна и председател на сдружение "Сияние", по повод днешния протест срещу насилието над животни в центъра на София.

"Протестът не е насочен срещу институциите или срещу държавата, а срещу хората в обществото, които извършват подобни деяния. Защото който посегне на животинка, може да посегне и на човек, на дете, на възрастен. Аз от дете, помагам на животни, спасявам животни. И така бях възпитал и дъщеря си. Цялото ми семейство има отношение към животинките.

Второ, както казах, смятам, че тези посегателства дават предпоставка да се развиват бъдещи насилници и бъдещи убийци в обществото", каза Попов.

"И за мен този протест е въобще срещу насилието им към животни и към хора. Живеем в отвратително озлобена среда и трябва да покажем на тези членове на обществото, че ако се държат така, няма да има място тук. И затова протестираме, за да им покажем ясно и категорично, че ако желаят да бъдат част от нас, трябва да спазват правилата и да се отнасят нормално както към животни, така и към хората", посочи той.

В отговор на въпрос какви мерки Попов очаква да бъдат взети след този протест, той отговори, че вдигането на наказанията след всяко деяние, било то пътно убийство, било то такъв инцидент с посегателство на животно, не е мярка и не е ефективно, защото вече има достатъчно високи наказания за насилие над животни.

"И пак казвам, не искаме да има законодателни промени, аз лично искам тези хора да видят какво им се случва. Т.е. като посегнат следващия път на невинно животно, пред дома им колко хора ще се съберат, колко хора ще излядат по улиците и те ще бъдат аутсайдери вече от това общество.

Имаме и реакция от МВР, която е много адекватна, видяхте, че той беше задържан, въпреки че се опитваше да се укрия. Така че аз лично нямам претенции към държавата, към институциите, имам претенции към тези, които вършат тези безобразия. И най-добрата мярка е ние да излизаме, и не само след убийството на куче, след убийството на деца, след Евгения, която беше свърнен в куфар.

Това е скандално. 20 години присъда с този съизвършителя бащата на убиеца и беше пък освободен, като беше признат за невинен. Тоест тези хора трябва да им бъдат давани ясен знак нон-стоп, че те нямат място сред нас. И затова сме тук", каза Попов.