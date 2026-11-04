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Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват
pixabay

Облачността ще се разкъсва, но северозападният вятър ще продължи да носи студен въздух, а в планините се очакват снеговалежи

През нощта облачността ще се задържи, но валежите постепенно ще спират. На места в Западна и Централна България все още ще превалява дъжд.

Утре облачността ще се разкъсва, като в Източна България времето ще бъде предимно слънчево. Слаби дъждовни превалявания се очакват в планинските райони на Западна България.

В източната част на страната вятърът ще бъде умерен, а в останалите райони - слаб. Посоката му ще е от север-северозапад, като с него ще продължи нахлуването на студен въздух.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 7° и 12°. В София се очаква минимална температура около и максимална около .

Облачно ще остане и в планинските райони. Валежи от дъжд се очакват предимно в масивите на Западна България, а над най-високите части те ще бъдат от сняг. Вятърът ще е от север-североизток, умерен до силен. Температурите ще достигнат около 6° на 1200 метра и ще бъдат около минус 1° на 2000 метра.

По българското Черноморие облаците постепенно ще намаляват и времето ще стане предимно слънчево. Север-северозападният вятър ще бъде умерен, с временни усилвания, и ще носи по-студен въздух. Максималните температури ще са между 7° и 11°. Морската вода ще бъде с температура 15°-17°, а вълнението ще достигне 4 бала.

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