След пороите: обстановката в Царево се нормализира

Ситуацията в община Царево постепенно се стабилизира след интензивните валежи, които през изминалото денонощие достигнаха нива от 120 литра на квадратен метър в отделни райони, предава БНТ.

В резултат на поройните дъждове двата язовира над село Лозенец, които преди началото на валежите са били празни, са се напълнили в рамките на броени часове. Към момента се извършва контролирано изпускане на водните обеми и няма непосредствена опасност за местното население.

Поради силата на дъждовете по-рано беше активирана превантивно и държавната система за ранно предупреждение BG-ALERT. Локалните власти информират, че към момента няма регистрирани наводнени пътни участъци или инфраструктура, а речните легла и дерета поемат водния обем и се оттичат нормално към морето.

Въпреки че валежите постепенно затихват, дежурните екипи ще продължат денонощното наблюдение на водоемите и критичните зони в региона и през нощта.