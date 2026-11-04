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Танкер дрейфува край Шабла

Танкер дрейфува край Шабла

Операцията по буксиране на танкера започнала от пристанище „Констанца“

Министерството на транспорта и съобщенията следи ситуация с танкера „Ментор“, който по предварителни данни превозва около 11 000 тона слънчогледово олио.

Операцията по буксиране на танкера започнала от пристанище „Констанца“.

Корабът се теглил от влекача „Рамазан Бей“, който скъсал въжетата на буксирната линия и в момента танкерът „Ментор“ дреифува в района на Шабла.

Влекачът излъчва AIS сигнал и екипажът му е във връзка със службите за контрол на корабния трафик, които са разпоредили влекачът да стои в района на танкера, съобщават от министерството на транспорта.

Компетентните институции събират допълнителна информация по случая. Установена е връзка със собственика. Ситуацията се наблюдава и анализира в координация с ангажираните морски администрации.

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