Слави Трифонов планира голямо завръщане на сцената с мултимедиен спектакъл

Въпреки официалното спиране на телевизия „7/8 ТВ“, Слави Трифонов няма намерение да се оттегля от развлекателната индустрия и вече планира следващия си голям проект. Според информация на „България днес“ шоуменът обмисля създаването на нов театрално-музикален и мултимедиен спектакъл, с който той и екипът му да реализират национално турне. Към момента проектът е в идейна фаза – липсват официално заглавие, конкретна дата за премиера или финална концепция.

Очакванията са мащабната продукция да стартира през 2027 г. В нея се предвижда да се включат емблематичните музиканти от „Ку-Ку бенд“, както и актьори и сценаристи, които си сътрудничат с Трифонов от години. Основната идея на шоуто е да обедини български фолклор, рок музика и хумористични сценични изпълнения. Твърди се, че сюжетната линия ще бъде изградена около темите за пътя, медиите, свободния дух и съхраняването на българската идентичност.

За разлика от дългогодишните телевизионни формати на екипа, този път фокусът няма да пада върху политическата сатира и скечовете. Продуцентите залагат предимно на развлекателната и чисто музикалната страна от творчеството на Трифонов и колегите му.

Все още не е потвърдено кои конкретни лица ще застанат на сцената и кой ще бъде водещ. Голяма част от музикантите в „Ку-Ку бенд“ в момента развиват самостоятелни кариери с участия в клубове, частни партита и други странични проекти, като новото начинание се очертава като възможност да се съберат отново заедно.

В края на октомври Слави Трифонов изненада аудиторията с публикация във Facebook, в която обяви, че „7/8 ТВ“ преустановява излъчването си. Тогава той написа: „Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!“. Посланието веднага беше разчетено от наблюдателите като категоричен знак, че краят на телевизионния проект не означава край на публичната кариера на шоумена, а формата на бъдещите му изяви тепърва предстои да стане ясна.