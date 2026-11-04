Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

Легендата на Левски Емил Спасов вярва, че подкрепата от трибуните може да се окаже решаваща за изхода от мача с Ягелония в основната фаза на Лига Европа.

Бившият нападател се върна към незабравими мачове на отбора и припомни колко важна е публиката за отбора. Спасов разказа и любопитна история с Георги Аспарухов-Гунди в интервю за клубната телевизия на "сините".

„Левски е любовта на живота ми. Няма да забравя момента, в който, по стечение на обстоятелствата с Георги Аспарухов живеехме заедно, блок до блок. Той идваше често, слизаше да играе с нас. Аз бях много малък, но играех с големите. Явно, че той ме забеляза и тогава ме попита дали съм левскар и дали мога да дойда на „Герена“, дали искам да ме запише да играя футбол, бях на 9-10 години. Разбира се, че му казах, че съм левскар и че желая, но бях срамежлив и притеснителен и не отидох на „Герена“, не го потърсих, та се наложи втори път да се виждаме, играейки долу пред нас. И вече заедно с още един човек отидохме, записа ни. Няма да забравя треньора ни Петко Николов, който, светла му памет, като го видя него, като видя мен и вика: „Сигурен съм, че ми водиш един бъдещ футболист на Левски", каза Спасов.

"Невероятно е, когато излезеш и целият стадион скандира името на Левски или пък твоето име, когато заслужиш. Невероятно е! Даже си спомням моменти, когато не можем да си кажем две приказки на половин метър един от друг, толкова шумно беше. Но тогава ходеха и повече хора. На мач с Барселона присъстваха 65-70 хиляди. Мисля, че е рекорд по посещаемост. Няма да забравя и един мач на „Герена“, 73-а година, есента. Тогава Левски стана шампион, 74-а, аз тогава дебютирах. Бях на стадиона, имаше 65 хиляди зрители на „Герена“. Играха с Пирин Благоевград, който до този момент нямаше загуба. Левски тогава победи, мисля, че с 4:0. И оглави таблицата. 74-а аз дебютирах за първия отбор. Това са моменти, които никога не мога да забравя. Особено мачове като тези с Реал Мадрид на „Герена“, с Щутгарт. Да не говорим за мача с Барселона – 5:4, в който отбелязах гол. Мачовете с Аякс. Разбира се, от домашните, споменът никога няма да избледнее – 84-а година, когато победихме ЦСКА с 3:1 в последния мач и узаконихме титлата си", добави той.