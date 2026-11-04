ЦСКА поздрави световния шампион Карлос Насар

ЦСКА поздрави световния шампион във вдигането на тежести Карлос Насар.

"Гордеем се с теб, шампионе! Благодарим ти за емоциите, за вдъхновението и за това, че продължаваш да прославяш България по целия свят!", написаха "армейците".

Насар е сред най-запалените фенове на ЦСКА. Той спечели четвърта световна титла във вдигането на тежести в китайския град Нинбо в категория до 95 килограма със световни рекорди в двубоя от 415 килограма, в изхвърлянето от 185 килограма и в изтласкването от 230 килограма.