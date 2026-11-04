Китай обвини Великобритания, че използва киберзаплахите като претекст за ограничаване на AI

Китай предупреди Великобритания да не разпространява твърдения, които според Пекин целят да уронят репутацията на страната. Реакцията дойде, след като британски доклад посочи Китай като потенциален извършител на кибератаки срещу критична инфраструктура, предаде Франс прес.

Говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин заяви, че Пекин е обезпокоен от обвиненията, които според нея не са подкрепени с доказателства.

"Китай е дълбоко обезпокоен от използването на спекулативни твърдения от страна на Обединеното кралство с цел да очерни страната ни без никакви доказателства", заяви Мао Нин на пресконференция в отговор на въпрос за доклада на британския Национален център за киберсигурност (НЦКС).

Тя обвини Лондон, че използва темата за кибератаките, за да ограничава развитието на китайския сектор за изкуствен интелект.

"Великобритания отново използва стария претекст за кибератаки, за да налага нови мерки, целящи да ограничат развитието на изкуствения интелект в Китай", добави говорителката, определяйки този подход като погрешен.

Директорът на НЦКС Ричард Хорн заяви при представянето на годишния доклад в Лондон, че Пекин разполага с възможности да използва изкуствен интелект за операции срещу стратегически обекти.

Според него е "твърде вероятно" Китай да е "в най-добра позиция да използва изкуствен интелект в операции, насочени към нашата критична национална инфраструктура и други стратегически цели".

Британската служба предупреждава, че до 2028 г. Китай, Русия и други държави може редовно да използват изкуствен интелект при кибератаки, насочени към постигането на геополитически цели. НЦКС отговаря за защитата на Великобритания от киберзаплахи.

Докладът отчита и нарастващ мащаб, скорост и сложност на кибератаките срещу британски цели. Сред посочените примери е нападението срещу автомобилостроителната компания "Ягуар Ленд Роувър" през миналата година, което доведе до сериозни нарушения в производството ѝ.

През последното десетилетие и други държави, включително САЩ и Нова Зеландия, публично са обвинявали Китай в извършването на кибератаки. Пекин категорично отхвърля тези обвинения.