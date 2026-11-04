Изправят пред съда мъж в София за държане и разпространение на наркотици за над 45 000 евро

Обвинителен акт срещу мъж за държане и разпространение на наркотици на стойност 45 825,04 евро внесе Софийската градска прокуратура в Софийския градски съд. Й. А. е обвинен, че е съхранявал с цел разпространение марихуана, хашиш и кокаин, както и че е продал част от наркотичните вещества на двама души.

Според обвинението на 14 юни 2024 г. в жилище в столичния квартал „Хиподрума“ мъжът държал без необходимото разрешително 3145,67 грама марихуана, 53,82 грама хашиш и 60,50 грама кокаин.

Разследването установило, че на същата дата обвиняемият продал близо 5 грама марихуана на едно лице, а на друго - две количества кокаин с общо нетно тегло 1,32 грама.

Разследването е проведено от служители на 06 РУ-СДВР под надзора на Софийската градска прокуратура.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.