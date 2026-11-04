Румен Радев поздрави Карлос Насар след световната титла и рекордите в Китай

Премиерът Румен Радев поздрави Карлос Насар за световната титла по вдигане на тежести и трите подобрени световни рекорда на първенството в Нинбо, Китай.

В публикация Радев отбеляза постижението на българския състезател и подчерта качествата, необходими за успех на най-високо ниво.

“Постиженията на българските атлети са доказателство, че успехът е напълно възможен, когато си изградил характер, дисциплина и си посветен на победата за България!”, написа премиерът.

Насар триумфира в категория до 95 килограма с двубой от 415 килограма. Олимпийският шампион преодоля 185 кг в изхвърлянето и 230 кг в изтласкването, като завърши състезанието с шест успешни опита.