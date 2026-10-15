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Карлос Насар замина за Световното:Аз съм върховният хищник

Карлос Насар замина за Световното:Аз съм върховният хищник
БТА

Олимпийският шампион атакува Стефан Ботев и се прицели в златото в Нинбо

Карлос Насар замина за Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо с амбицията да спечели титлата в категория до 95 килограма. Преди отпътуването олимпийският шампион разкри, че е преодолял здравословен проблем, и демонстрира увереност преди най-важното си състезание за сезона.

„Имах инцидент, даже ми се спука вената. Сега съм здрав като бик. Аз съм върховният хищник във вдигането на тежести и другите трябва да мислят за конкуренцията. Първата цел е да стана шампион. Не искам да се оплаквам, но последните 30 дни бяха много трудни“, заяви Насар на летището в София.

Българинът е готов да атакува и световен рекорд, но подчерта, че няма да поема ненужни рискове, ако постижението не е необходимо за спечелването на златния медал.

„Ако ми е нужен световен рекорд, за да стана шампион, ще го постигна. Ако не е необходим, няма да рискувам“, категоричен беше щангистът.

Насар коментира остро и продължителната управленска криза в Българската федерация по вдигане на тежести. Повод за думите му беше подадената от бившия председател Стефан Ботев молба федерацията да бъде обявена в несъстоятелност. Новото ръководство начело с Асен Златев очаква официалното си вписване и твърди, че може да избегне фалит.

„Не съм аз фалирал федерацията. Това е много грозна постъпка. Не знам как на Стефан Ботев сърцето му даде да го направи. Федерацията не е лична фирма, за да я фалираш“, заяви олимпийският шампион.

Думите представляват позицията на Карлос Насар. Към изложеното изказване не е приложен отговор от Стефан Ботев, а процедурата по несъстоятелност не означава автоматично, че федерацията вече е обявена във фалит.

Насар предупреди, че продължаването на кризата е можело да лиши българските щангисти от финансиране и да ги принуди да участват под неутрален флаг.

„Ако това беше продължило и новият президент не беше вписан, трябваше да се състезаваме под неутрален флаг. Когато станем първи, нямаше да слушаме българския химн. Нямаше да имаме финансиране и да получаваме заплати“, добави той.

Олимпийският шампион подчерта, че заплатите са особено важни за останалите състезатели, които не разполагат с неговите възможности и популярност.

„Знаете, че със заплатите в щангите момчетата и момичетата няма да станат милионери. Не знам какъв човек трябва да си, за да направиш подобно нещо. Ако видя Стефан Ботев, ще го поздравя, защото е голям шампион. Със сигурност и той има какво да ми каже, а аз мога да му кажа всичко в очите“, каза Насар.

В края той изрази подкрепата си към Асен Златев и направи ясно разграничение между двамата бивши олимпийски шампиони.

„Благодаря на Асен Златев за добродетелите. Ботев също е голям шампион, но Златев притежава и достойни човешки качества. Пак казвам, че си мислех, че не познавам човек, който би постъпил по този начин“, завърши Карлос Насар.

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