Шефът на школата временно поема Локомотив София

Шефът на школата на Локомотив София Александър Георгиев временно поема отбора след напускането на Любослав Пенев, научи ТАРАЛЕЖ. Той ще води "железничарите" в предстоящото гостуване на Септември. В неговия щаб влиза и бившият футболист на "червено-черните" Костадин Велков.

На този етап в "Надежда" нямат яснота кой ще бъде постоянен треньор на отбора. Локомотив официално се раздели с Ел Голеадор в часовете преди домакинството на Ботев Пловдив, загубено с 2:5. Двубоят беше ръководен от помощниците на легендарния нападател.

Александър Георгиев беше в ролята на временен треньор и в края на миналия сезон. Тогава той пое тима след напускането на Станислав Генчев.

Локомотив София заема 12-о място във временното класиране на Първа лига с 9 точки.