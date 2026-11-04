Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Шефът на школата временно поема Локомотив София

Шефът на школата временно поема Локомотив София
Facebook/ ФК Локомотив София 1929

"Железничарите" все още нямат яснота кой ще е дългосрочен заместник на Любо Пенев

Шефът на школата на Локомотив София Александър Георгиев временно поема отбора след напускането на Любослав Пенев, научи ТАРАЛЕЖ. Той ще води "железничарите" в предстоящото гостуване на Септември. В неговия щаб влиза и бившият футболист на "червено-черните" Костадин Велков. 

На този етап в "Надежда" нямат яснота кой ще бъде постоянен треньор на отбора. Локомотив официално се раздели с Ел Голеадор в часовете преди домакинството на Ботев Пловдив, загубено с 2:5. Двубоят беше ръководен от помощниците на легендарния нападател. 

Александър Георгиев беше в ролята на временен треньор и в края на миналия сезон. Тогава той пое тима след напускането на Станислав Генчев. 

Локомотив София заема 12-о място във временното класиране на Първа лига с 9 точки. 

Още по темата

Септември ще посрещне Локомотив София на "Герена"

Септември ще посрещне Локомотив София на "Герена"

Ботев Пловдив вкара 5 гола на Локомотив София след раздялата с Любо Пенев

Ботев Пловдив вкара 5 гола на Локомотив София след раздялата с Любо Пенев

Официално: Любослав Пенев се разделя с Локомотив София

Официално: Любослав Пенев се разделя с Локомотив София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Водещи

Оставиха в ареста 56-годишен мъж за палеж на автомобил в Гълъбово

Оставиха в ареста 56-годишен мъж за палеж на автомобил в Гълъбово

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

Адриан Андреев продължава в Таранто след отказване на съперника си

  • Преди 4 минути
Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

  • Преди 11 минути
Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

  • Преди 18 минути
Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

  • Преди 19 минути
ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

  • Преди 24 минути
Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

  • Преди 24 минути
Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

  • Преди 26 минути
Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

  • Преди 29 минути
Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

  • Преди 36 минути
По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

  • Преди 37 минути
Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

  • Преди 37 минути
Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

  • Преди 38 минути