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Украински удари прекъснаха електроснабдяването в Крим, Русия въведе режим на тока

Украински удари прекъснаха електроснабдяването в Крим, Русия въведе режим на тока
Снимка: AP/БТА

Москва съобщи за щети по енергийната инфраструктура на анексирания полуостров и обяви, че работи по възстановяване на доставките

Руските власти започнаха работа по възстановяване на електроснабдяването в Крим след украински удари по енергийни обекти на полуострова, анексиран от Москва през 2014 г., предаде Франс прес.

Крим редовно става обект на украински атаки, които Киев определя като ответни действия срещу руската военна офанзива.

Руското Министерство на енергетиката съобщи, че през нощта украинските сили са атакували обекти от енергийната инфраструктура, което е довело до прекъсване на електроснабдяването на полуострова. Ведомството не посочи колко домакинства са засегнати. Населението на Крим е около 2,5 милиона души.

"За да се справим с последиците от атаката възможно най-бързо и постепенно да бъде възстановено електроснабдяването, са въведени графици за временно прекъсване на електричеството", съобщи министерството в Telegram, цитирано от ТАСС.

Това не е първият подобен случай през последните седмици. Миналия месец друга атака доведе до прекъсвания на водоснабдяването и електричеството в Крим, съобщиха назначените от Москва местни власти.

Междувременно Украйна осъди руските удари по енергийната си мрежа, които оставиха редица населени места без електричество. Прекъсванията се случват на фона на понижаването на температурите и наближаването на зимата.

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