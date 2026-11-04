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Унгария разсекрети десетки хиляди досиета от комунистическия период

Унгария разсекрети десетки хиляди досиета от комунистическия период
АР/БТА

Целта е обществото да получи достъп до миналото и възможност да се изправи пред наследството на тоталитарния режим

Унгария публикува десетки хиляди полицейски досиета от комунистическия период в специална онлайн платформа, достъпна за всички граждани. С решението на властите става публична информацията за мащабната мрежа за наблюдение и доносничество, действала в страната в продължение на десетилетия до 1989 г., съобщава Ройтерс.

Стъпката беше предприета повече от 36 години след падането на комунистическия режим и е част от обещанията на десноцентристкия премиер Петер Мадяр за разкриване на архивите на бившите служби за държавна сигурност. Целта е обществото да получи достъп до миналото и възможност да се изправи пред наследството на тоталитарния режим.

"Сега, 36 години по-късно, изпълняваме обещанието, дадено по време на смяната на режима", заяви Мадяр на пресконференция в Унгарския исторически архив на службите за държавна сигурност. По думите му до момента са публикувани около 60 000 имена.

Очаква се до февруари следващата година да бъдат разкрити и допълнителни документи. Архивите обаче не са пълни, тъй като значителна част от досиетата са били унищожени по време на Унгарската революция от 1956 г. и в края на комунистическото управление през 1988 и 1989 г.

Мадяр призова гражданите да подхождат с разбиране към публикуваната информация, тъй като разкритията могат да засегнат много семейства.

"Моля всички да приемат това дълго отлагано публикуване на досиетата с достойнство и човечност. Много семейства ще се сблъскат с тежка информация, често свързана с техни починали близки. Една травма не може да бъде преодоляна без разговори и въпроси", посочи премиерът.

Според Ройтерс, въпреки че комунистическият режим в Унгария приключва през 1989 г., последвалите правителства не предприемат пълно разсекретяване на архивите поради липса на политическа воля.

Досега гражданите имаха право да поискат достъп единствено до собствените си досиета и до документите на близки роднини. Новата платформа променя този подход, като позволява на всеки свободно да търси имена в архивите на бившата държавна сигурност.

Ден преди публикуването на документите бившият премиер Виктор Орбан заяви, че комунистическите тайни служби са се опитали да го привлекат за сътрудник, докато е отбивал задължителната си военна служба. По думите му той е отказал, след което е бил подложен на преследване от властите.

 
 
 

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