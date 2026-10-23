Новини
Търси
Подкаст
Свят

Петер Мадяр: Унгария не е ферибот, за да се люшка между Изтока и Запада

Петер Мадяр: Унгария не е ферибот, за да се люшка между Изтока и Запада
АП/БТА

През 1956 г. унгарският народ направи ясен избор: ние принадлежим към свободна и демократична Европа, заяви премиерът

Новият премиер на Унгария Петер Мадяр обяви курс към възстановяване на доверието на европейските партньори след 16-годишното управление на Виктор Орбан, като подчерта, че Будапеща се стреми да бъде предвидим и лоялен партньор в Общността, предава Франс прес

Речта му беше произнесена по случай националния празник и 70-ата годишнина от антисъветското въстание през 1956 г., смазано от руските танкове. Думите на Мадяр отбелязаха коренна промяна спрямо реториката на неговия предшественик, който традиционно използваше честванията за остри атаки срещу Брюксел. 

„Унгария не е „страна-ферибот“, която може безкрайно да се носи между Изтока и Запада. През 1956 г. унгарският народ направи ясен избор: ние принадлежим към свободна и демократична Европа“, обяви Мадяр пред хилядното множество, изпълнило площада пред парламента с национални трибагреници. 

Консервативният лидер даде ясен знак за завръщане към ценностите на европейската интеграция. „Искаме да бъдем надеждни съюзници, с високо вдигната глава на общата маса, а не опортюнисти, които се изолират чрез изнудване и следват собствен, отделен път“, каза той.  

За юбилея в Будапеща пристигнаха евролидери, премиери и официални лица от над 40 държави. Част от тържествата беше и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която направи обръщение по време на тържествено заседание в унгарския парламент. Заседанието обаче беше бойкотирано от политическата сила на бившия премиер Виктор Орбан – партията „Фидес“, която сега е в опозиция. 

Още по темата

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

Унгария и Украйна се споразумяха за правата на унгарското малцинство

Унгария е готова да оттегли ветото си върху преговорите за членство на Украйна в ЕС

Унгария е готова да оттегли ветото си върху преговорите за членство на Украйна в ЕС

Петер Мадяр с позиция: Унгария обяви пълна солидарност с България след атаката в Черно море

Петер Мадяр с позиция: Унгария обяви пълна солидарност с България след атаката в Черно море

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Том Барак: САЩ може да ударят Иран още този уикенд

Том Барак: САЩ може да ударят Иран още този уикенд

Най-важното от света на 23.10.26-та г.

Най-важното от света на 23.10.26-та г.

Франция и ОАЕ възраждат проекта за нов изтребител „Рафал“

Франция и ОАЕ възраждат проекта за нов изтребител „Рафал“

Иран плаши да пререже кабелите с интернет, ако бъде атакуван

Иран плаши да пререже кабелите с интернет, ако бъде атакуван

Държави от Европа и Близкия изток в един глас срещу войната с Иран

Държави от Европа и Близкия изток в един глас срещу войната с Иран

Водещи

Том Барак: САЩ може да ударят Иран още този уикенд

Том Барак: САЩ може да ударят Иран още този уикенд

  • Преди 16 минути
Радев: България прави всичко възможно за сигурността на корабоплаването в Черно море

Радев: България прави всичко възможно за сигурността на корабоплаването в Черно море

  • Преди 34 минути
Най-важното от света на 23.10.26-та г.

Най-важното от света на 23.10.26-та г.

  • Преди 35 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който решението трябва да издържи повторния прочит

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който решението трябва да издържи повторния прочит

  • Преди 53 минути
Франция и ОАЕ възраждат проекта за нов изтребител „Рафал“

Франция и ОАЕ възраждат проекта за нов изтребител „Рафал“

  • Преди 60 минути
Калоян Христов пред "Таралеж": Миграционните центрове да бъдат извън градовете

Калоян Христов пред "Таралеж": Миграционните центрове да бъдат извън градовете

Петер Мадяр: Унгария не е ферибот, за да се люшка между Изтока и Запада

Петер Мадяр: Унгария не е ферибот, за да се люшка между Изтока и Запада

  • Преди 1 час
Владимир Чешмеджиев пред "Таралеж": Искаме справедлива присъда и повече сигурност в София

Владимир Чешмеджиев пред "Таралеж": Искаме справедлива присъда и повече сигурност в София

Димитър Панчев пред "Таралеж": Искаме обвинение за опит за убийство след нападението край НДК

Димитър Панчев пред "Таралеж": Искаме обвинение за опит за убийство след нападението край НДК

Ангел Джамбазки пред "Таралеж": Искаме сигурност за българите, протестите ще продължат

Ангел Джамбазки пред "Таралеж": Искаме сигурност за българите, протестите ще продължат

Иран плаши да пререже кабелите с интернет, ако бъде атакуван

Иран плаши да пререже кабелите с интернет, ако бъде атакуван

  • Преди 1 час
Държави от Европа и Близкия изток в един глас срещу войната с Иран

Държави от Европа и Близкия изток в един глас срещу войната с Иран

  • Преди 2 часа
Гардът от НСО, обвинен за падането на Соня Колтуклиева: Изпълних законосъобразно задълженията си

Гардът от НСО, обвинен за падането на Соня Колтуклиева: Изпълних законосъобразно задълженията си

Румен Миланов: Инцидентът с НСО и журналиста Соня Колтуклиева има две страни

Румен Миланов: Инцидентът с НСО и журналиста Соня Колтуклиева има две страни

Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

  • Преди 2 часа