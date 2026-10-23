Петер Мадяр: Унгария не е ферибот, за да се люшка между Изтока и Запада

Новият премиер на Унгария Петер Мадяр обяви курс към възстановяване на доверието на европейските партньори след 16-годишното управление на Виктор Орбан, като подчерта, че Будапеща се стреми да бъде предвидим и лоялен партньор в Общността, предава Франс прес.

Речта му беше произнесена по случай националния празник и 70-ата годишнина от антисъветското въстание през 1956 г., смазано от руските танкове. Думите на Мадяр отбелязаха коренна промяна спрямо реториката на неговия предшественик, който традиционно използваше честванията за остри атаки срещу Брюксел.

„Унгария не е „страна-ферибот“, която може безкрайно да се носи между Изтока и Запада. През 1956 г. унгарският народ направи ясен избор: ние принадлежим към свободна и демократична Европа“, обяви Мадяр пред хилядното множество, изпълнило площада пред парламента с национални трибагреници.

Консервативният лидер даде ясен знак за завръщане към ценностите на европейската интеграция. „Искаме да бъдем надеждни съюзници, с високо вдигната глава на общата маса, а не опортюнисти, които се изолират чрез изнудване и следват собствен, отделен път“, каза той.

За юбилея в Будапеща пристигнаха евролидери, премиери и официални лица от над 40 държави. Част от тържествата беше и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която направи обръщение по време на тържествено заседание в унгарския парламент. Заседанието обаче беше бойкотирано от политическата сила на бившия премиер Виктор Орбан – партията „Фидес“, която сега е в опозиция.