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Димитър Панчев пред "Таралеж": Искаме обвинение за опит за убийство след нападението край НДК

Според него България трябва да въведе по-строги ограничения върху миграцията и да засили контрола по държавните граници

Преквалифициране на обвинението срещу заподозрения за нападението с нож край НДК от 16 октомври в опит за убийство е едно от основните искания на протестиращите срещу миграцията в София. Това заяви Димитър Панчев пред "Таралеж" по време на демонстрацията, проведена на 23 октомври.

По думите му настоящата правна квалификация на деянието като лека телесна повреда не отговаря на тежестта на случилото се.

"Искаме деянието му, което извърши на 16 октомври, да бъде преквалифицирано в опит за убийство, а не просто в лека телесна повреда", заяви Панчев.

Той посочи, че исканията на протестиращите не се ограничават единствено до конкретния случай. Сред тях са нулева нелегална миграция, максимално ограничаване на законната и трудовата миграция и засилване на охраната по българските граници.

Панчев постави въпроса защо заподозреният за нападението е продължил да пребивава в България, след като според твърденията му вече е имал влязла в сила присъда.

"Нашият въпрос е защо, какво прави тук, след като е извършил престъпление", коментира той.

На въпрос на "Таралеж" как на практика би изглеждала политика на нулева миграция, Панчев даде за пример Япония и Австралия, които според него прилагат високи критерии за допускане на чужденци.

Той засегна и проблема с демографската криза и недостига на работна ръка в България. Според него вместо да се разчита на миграция от трети страни, държавата трябва да насочи усилията си към привличане на представители на българските общности зад граница.

Панчев посочи българските общности в Украйна, Молдова, Република Северна Македония, Сърбия и Банат като възможност за преодоляване на част от демографските и икономическите предизвикателства пред страната.

По отношение на сигурността той настоя за по-строг контрол върху чужденците, които извършват престъпления на българска територия, както и за предприемане на действия по тяхното извеждане от страната при наличие на законови основания.

Според Панчев случаят край НДК поставя въпроси за ефективността на контрола върху пребиваващите в България чужденци и за реакцията на институциите при повторни нарушения на закона.

Протестът в София беше организиран след нападението от 16 октомври, като участниците настояха за по-строги мерки срещу незаконната миграция и за повишаване на обществената сигурност.

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