Калоян Христов пред "Таралеж": Миграционните центрове да бъдат извън градовете

Калоян Христов, редактор на Таралеж, настоява миграционните центрове в България да бъдат преместени извън големите градове и населените места, като бъдат разположени в близост до държавната граница. В интервю за медията той заяви, че тази мярка, заедно със засиленото полицейско присъствие в рисковите райони, би допринесла за подобряване на сигурността.

"Нулева миграция означава една спокойна България, в която България е за българите, в която българите усещат сигурност по улиците, усещат сигурност по домовете си и не се притесняват да излязат след 10 вечерта", заяви Христов.

По думите му нападението над трима младежи в района на НДК не е изолиран случай. Той припомни и предишни инциденти в района на Лъвов мост и булевард "Витоша", като посочи, че подобни случаи са били повод за протести и в миналото.

Христов изрази опасения, че България може да последва демографските процеси в някои западноевропейски столици. Според него миграцията води до сериозни промени в населението на градове като Лондон, Брюксел, Берлин и Париж.

На въпрос дали трябва да бъдат въведени ограничения върху носенето на ножове и други оръжия на обществени места, той заяви, че подобни законодателни промени не са най-ефективното решение.

"Една от мерките е преместването на центровете за миграция извън големите градове и населени места, на българската граница, там, откъдето идват мигрантите", посочи Христов.

Според него е необходимо и увеличаване на полицейското присъствие в районите на София, в които се регистрират нападения. Той смята, че по-сериозният контрол и превенцията биха имали по-голям ефект от частични промени в законодателството.

Попитан дали разполага с данни, доказващи, че мигрантите извършват по-голям дял от престъпленията в България, Христов призна, че няма такава статистика. Въпреки това той изрази мнение, че съществуват сериозни културни различия, които според него допринасят за конфликтите.

В края на разговора Христов подчерта, че всеки, който пристига в България, трябва да спазва законите, Конституцията и установените обществени правила.

"Ако някой иска да идва тук, на нашата земя и на нашата територия, той трябва да се съобразява с нашия начин на живот", категоричен бе Христов.