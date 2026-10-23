Най-важното от света на 23.10.26-та г.

Локално прекратяване на огъня в окупирания от руските сили южноукраински град Олешки ще влезе в сила в ранните часове на 27 октомври, предадоха световните агенции. Мярката има за цел да осигури спешни хуманитарни доставки за местното население в Херсонска област, което страда от остър недостиг на храни и медикаменти, както и да подготви безопасна евакуация. Дипломатическият пробив идва след активната намеса на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, за чиято водеща роля съобщиха по-рано от Белия дом (откъдето първоначално посочиха дата 29 октомври).

Външните министри на осем водещи страни от Европа и Близкия изток се събраха на ключова среща в петък в Истанбул, за да отправят общ и единодушен апел за незабавно спиране на боевете в близкоизточния регион, предава Франс прес. В дипломатически форум на Босфора се включиха първите дипломати на Франция, Великобритания, Германия и Италия, които седнаха на масата за преговори заедно с колегите си от Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Египет. Основната цел на извънредния формат бе намирането на работещи инструменти за деескалация на фона на разрастващия се регионален конфликт.

Властите в Техеран са разработили подробни планове за нанасяне на удари срещу подводни комуникационни кабели в Персийския залив, в случай че САЩ и Израел предприемат нова атака срещу Иран. Това разкриха двама високопоставени представители на иранските служби за сигурност пред Ройтерс.

Властите във Франция активират безпрецедентни мерки за сигурност, за да предотвратят нови масови безредици по време на планираните за утре демонстрации. Около 70 000 служители на реда ще бъдат разположени в цялата страна, а Лувърът и други ключови музеи в столицата ще останат затворени, предава АП.

Един човек е загинал, а най-малко четирима са ранени при стрелба в град Трап, в департамент Ивлин, западно от Париж, съобщи френската телевизия BFM TV, цитирана от Ройтерс. Заподозреният за нападението е задържан в съседната община Коаниер. По информация на телевизията, позоваваща се на полицейски източници, стрелбата е станала около 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско време). Мъжът е открил огън от автомобила си на главен път между Трап и Ла Вериер.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос призова Северна Македония да приеме необходимите конституционни промени, за да може страната да продължи преговорния процес за членство в Европейския съюз, без да са необходими допълнителни политически решения. Това стана след среща в Брюксел между Кос и вицепремиера и министър по европейските въпроси на Северна Македония Беким Сали. Сред основните теми на разговора бяха Планът за растеж и напредъкът на страната по пътя към европейската интеграция.

Трима миньори загинаха при експлозия в частна въглищна мина в село Килимли, област Зонгулдак, в северозападната част на Турция, съобщиха турски медии, сред които вестник „Сабах“. По първоначални данни взривът е станал около 10:00 ч. местно време. Предполага се, че причината е възпламеняване на газ гризу, заяви валията на Зонгулдак Осман Хаджибекташоглу пред телевизия TRT Haber.