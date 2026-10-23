Стрелба край Париж: Един загинал и най-малко четирима ранени

Един човек е загинал, а най-малко четирима са ранени при стрелба в град Трап, в департамент Ивлин, западно от Париж, съобщи френската телевизия BFM TV, цитирана от Ройтерс.

Заподозреният за нападението е задържан в съседната община Коаниер. По информация на телевизията, позоваваща се на полицейски източници, стрелбата е станала около 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско време). Мъжът е открил огън от автомобила си на главен път между Трап и Ла Вериер.

Френският министър-председател Себастиен Льокорню коментира случая в социалната мрежа Екс, като съобщи, че националната прокуратура за борба с тероризма е била уведомена за случилото се.

„Получихме информация за изключително тежък инцидент в Трап, департамент Ивлин. Един човек е загинал, а четирима са ранени. Силите за сигурност и съдебните органи са мобилизирани и ще предоставят допълнителна информация своевременно“, написа премиерът.

От националната антитерористична прокуратура са отказали коментар пред Ройтерс.

По данни на Франс прес спасителни екипи са били изпратени към мястото на стрелбата. Първоначално властите не са разполагали с окончателна информация за броя на пострадалите.