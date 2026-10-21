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Макрон предупреди протестиращите във Франция: Няма да допуснем хаос и насилие по улиците

Макрон предупреди протестиращите във Франция: Няма да допуснем хаос и насилие по улиците
АР/БТА

„Тези, които искат да предизвикат хаос в центровете на градовете следващата събота, ще бъдат възпрепятствани да го направят. Силите за сигурност ще предприемат решителни мерки“, заяви той

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че властите няма да допуснат безредици по време на планираните за събота протести. Изявлението му беше направено по време на посещението му в Доха, Катар.

„Тези, които искат да предизвикат хаос в центровете на градовете следващата събота, ще бъдат възпрепятствани да го направят. Силите за сигурност ще предприемат решителни мерки“, заяви Макрон.

Той подчерта, че държавата ще използва всички необходими средства, за да не се повторят инцидентите от миналата седмица.

Френският президент съобщи още, че в петък ще проведе консултации със службите за сигурност. Целта е да получи подробна информация за превантивните действия, разузнавателната работа и подготовката за опазване на обществения ред през следващите седмици.

Макрон беше категоричен, че насилието не може да бъде оправдано, независимо дали е насочено срещу хора или имущество, или се изразява в словесни заплахи.

Междувременно френското правителство продължава диалога с представители на учениците и студентите, както и със социалните партньори, за да обсъди причините за недоволството и исканията на протестиращите.

Според Макрон институциите трябва да се отнасят сериозно към тревогите и гнева на гражданите, да търсят решения на породилите ги проблеми и същевременно ясно да разграничават тези искания от проявите на насилие. По думите му властите няма да правят компромиси с нарушаването на обществения ред.

Посещението на Макрон в Катар е част от обиколката му в държави от Персийския залив, включваща още Кувейт, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Сред целите на визитата е осигуряването на доставки на гориво, които да допринесат за понижаване на цените по бензиностанциите във Франция.

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