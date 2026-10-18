Макрон с обръщение към нацията: Всички изпитваме гняв и срам
„Да гледам как улиците на нашите градове биват ограбвани по този начин е непоносимо“, каза още държавният глава
Френският президент Еманюел Макрон пое ангажимент за пълна прозрачност около действията на органите на реда, след като кабинетът бе подложен на сериозни критики заради вълната от масови грабежи на магазини и обществени сгради по време на националния протест в страната. Това съобщи агенция Франс прес.
Държавният глава направи извънредно обръщение към нацията, провокирано от острите сблъсъци между радикални групи и полицията по време на демонстрациите срещу високите разходи за живот и лошото състояние на училищната система. Макрон поиска от правителството и лично от министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез да анализират пропуските.
„Очаквам ясни отговори и ще има пълна прозрачност“, заяви той, като настоя за извличане на необходимите поуки по отношение на разузнавателните действия и далновидността на службите.
Президентът направи рязко разграничение между гражданите с мирни искания и вандалите. „Всички изпитваме гняв и срам тази вечер“, заяви той и призова хората да не „бъркат демонстрантите с легитимни искания с онези, които унищожават, трошат и грабят“.
„Да гледам как улиците на нашите градове биват ограбвани по този начин е непоносимо“, каза още държавният глава, изразявайки солидарност със засегнатите търговци и собственици на търговски обекти. Той обеща безкомпромисен отговор срещу участниците в безредиците: „Онези, които рушаха, трябва да платят; онези, които ограбваха, трябва да възстановят“.
С цел овладяване на хаоса се предвижда местните префекти да координират мерки съвместно с кметовете за опазване на градската среда и търговските обекти. Макрон се обяви и за безкомпромисни съдебни процедури. „Няма да правим никакви компромиси“, отсече той.
Преди речта си президентът свика извънредно заседание с кабинета, провокирано от атаките и палежите срещу държавни институции. Сред най-тежко засегнатите обекти се оказа кметството в град Лимож (Централна Франция) – историческа сграда от 19-и век, чийто покрив рухна под напора на пламъците и постройката бе почти изцяло унищожена.
Официалният отчет на Министерството на вътрешните работи показва невиждан мащаб на ескалацията. По време на протестите в цяла Франция са арестувани 2397 души. Равносметката за силите на реда също е тежка – ранен е 997 служители на сигурността (полицаи и жандармеристи), като седмина от тях се намират в тежко състояние.