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Франция след вълната от насилие: 2500 арестувани, опожарени автомобили и разграбени магазини

Франция след вълната от насилие: 2500 арестувани, опожарени автомобили и разграбени магазини

По данни на френското вътрешно министерство 2500 души са задържани

Франция продължава да се възстановява след уикенд на масови протести, прераснали в сблъсъци, палежи и грабежи. Властите въведоха частичен вечерен час в определени райони, за да предотвратят нови безредици и да защитят търговските обекти. По данни на френското вътрешно министерство 2500 души са задържани.

По улиците на Париж все още личат следите от насилието – изгорели автомобили, овъглени велосипеди и тротинетки, разбити витрини и разграбени магазини.

Разграбена пекарна ще остане затворена поне месец

Сред пострадалите от безредиците е собственикът на пекарна в Париж Грегори Дефур, предава БТВ. Неговият обект е бил нападнат от маскирани мъже, които разбили витрините, разграбили оборудването и посегнали на стоката.

По време на нападението в пекарната имало служителки, които успели да се спасят през задния изход.

Заради нанесените щети търговският обект ще остане затворен най-малко месец.

Собственикът тепърва ще изчислява загубите заедно със застрахователите си. Само възстановяването на витрината според предварителните му оценки ще струва между 80 000 и 100 000 евро.

Хиляди задържани, щетите се оценяват на милиони

Според информация на френското вътрешно министерство в ареста се намират около 2500 души. Голяма част от задържаните са мъже на възраст между 18 и 30 години, свързани с различни радикални групи.

Властите разграничават мирните демонстранти от участниците в организирани прояви на насилие и вандализъм.

Правителството вече обеща компенсации за пострадалите търговци. Точният размер на материалните щети все още се установява, но предварителните прогнози сочат загуби за милиони евро.

Макрон обвинява крайната левица, опозицията – властите

Безредиците предизвикаха и нов политически сблъсък във Франция.

Президентът Еманюел Макрон и вътрешният министър Лоран Нюнес обвиниха крайнолеви среди в подстрекаване към насилие.

От опозицията на свой ред отправиха остри критики към правителството, обвинявайки го, че не е успяло да гарантира обществения ред и сигурността на гражданите.

В социалните мрежи продължават да се разпространяват кадри на опожарени обществени сгради, повредени кметства и разграбени търговски обекти.

Напрежението във Франция остава високо, като се очакват нови протестни акции. Властите са изправени пред задачата едновременно да гарантират правото на мирни демонстрации и да предотвратят нова ескалация на насилието.

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