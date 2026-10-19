Франция е обхваната от протести, Макрон заминава за Персийския залив в търсене на петрол

Френският президент Еманюел Макрон започва тридневна обиколка в страните от Персийския залив с цел да осигури допълнителни доставки на петрол и дизел и да ограничи поскъпването на горивата във Франция, предаде Франс прес.

Посещението идва след уикенд на масови протести срещу високите разходи за живот, които на места прераснаха в насилие и сблъсъци с полицията.

Въпреки вътрешнополитическото напрежение Елисейският дворец потвърди, че президентът няма да отмени пътуването си. Макрон ще посети Кувейт, Обединените арабски емирства, Бахрейн и Катар, където ще разговаря за енергийни доставки и стратегическо сътрудничество.

Целта на обиколката е да бъдат "гарантирани доставките" на Франция, заяви държавният глава.

В делегацията участват и представители на водещите френски енергийни компании TotalEnergies и Engie.

Цените на петрола и горивата остават под натиск заради блокадата на Ормузкия проток, през който при нормални условия преминава около една пета от световните доставки на петрол.

Допълнително напрежение създават атаките на йеменските хути срещу Саудитска Арабия и рисковете за корабоплаването в Червено море.

По-рано Франция изпрати военни за защита на саудитското петролно пристанище Янбу, но Саудитска Арабия не е включена в настоящата обиколка.

Междувременно страните от Г-7 се договориха да освободят до 100 милиона барела петрол и дизел от стратегическите си резерви в рамките на четири месеца в опит да ограничат напрежението на енергийните пазари.