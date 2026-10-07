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Макрон: Франция няма да забрави жертвите от "варварските атаки" на Хамас

Макрон: Франция няма да забрави жертвите от "варварските атаки" на Хамас
АП/БТА

Лидерът на популистката партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен също коментира в Х „този позорен ден“

Френският президент Еманюел Макрон почете паметта на загиналите при „варварските терористични атаки“, извършени от палестинската групировка „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Държавният глава пое ангажимент да води непоколебима битка срещу проявите на омраза към еврейската общност, информира агенция Франс прес (АФП).

„Изминаха три години, откакто споделяме болката с Израел и с опечалените семейства. Три години след атаката ние няма да забравим нито имената, нито лицата им – тези на Мая, Охад, Валентен и много други“, сподели френският лидер в социалната мрежа X.

В своето изявление Макрон допълни, че „борбата срещу антисемитизма и тероризма, навсякъде и винаги, застъпничеството за мира и сигурността на всички – ето това е ангажиментът на Франция“.

Историческото и безпрецедентно нападение на ислямисткото движение „Хамас“ срещу Израел се превърна в най-черния ден на еврейската държава. Тогава бяха погубени 1221 човешки живота, а 251 души бяха похитени и отведени в плен в ивицата Газа (като 44 от заложниците са били убити още в деня на нападението, според изчисления на АФП).

По повод паметната дата френският външен министър Жан-Ноел Баро и кандидатът за държавен глава от Републиканците Брюно Рьотайо се намират на официална визита в Израел. Успоредно с това редица политически фигури в Париж ще се включат във възпоменателно събитие, организирано от Представителния съвет на еврейските институции във Франция (CRIF).

Лидерът на популистката партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен също коментира в Х „този позорен ден“, отбелязвайки, че жертвите са били избити единствено заради своя еврейски произход. „Никой няма да забрави онези, които подкрепяйки, оправдавайки или омаловажавайки недопустимото, прекрачиха прага на нечовечността“, предупреди тя.

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