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Фридрих Мерц с подкрепа за Израел на годишнината от атаката на Хамас

Фридрих Мерц с подкрепа за Израел на годишнината от атаката на Хамас
АП/БТА

Нашите израелски приятели могат да разчитат на нашия ангажимент да гарантираме, че никога няма да се стигне отново до такова престъпление, заяви германският канцлер

Германският канцлер Фридрих Мерц днес отново потвърди подкрепата на Берлин за Тел Авив. Изявлението му бе направено по повод третата годишнина от атаката на палестинското ислямистко движение „Хамас“ срещу Израел, извършена на 7 октомври 2023 г., предава агенция ДПА.

„Германия е решително на страната на Израел. Нашите израелски приятели могат да разчитат на нашия ангажимент да гарантираме, че никога няма да се стигне отново до такова престъпление“, категоричен бе Мерц.

Германският правителствен ръководител допълни: „Обявяваме се за сигурността и съществуването на Израел - това е урок, извлечен от Холокоста и е част от германската идентичност“.

Успоредно с това Мерц отправи призив за предприемане на действия, които да доведат до установяването на нова политическа реалност в региона, позволяваща на израелците, палестинците и съседните нации да съжителстват в условия на стабилност и сигурност.

„Вярваме, че тази цел може да бъде постигната по най-добър начин чрез създаването на палестинска държава, която да съществува редом с Израел“, се посочва още в официалното изявление на германския канцлер.

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