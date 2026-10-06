Най-малко двама убити при израелски удари по ивицата Газа

Най-малко двама палестинци бяха убити днес при израелски удари в ивицата Газа, информира Ройтерс, позовавайки се на местните здравни служби. Въздушните атаки са били извършени в непосредствена близост до болница „Аш Шифа“ в град Газа, като от израелската армия уточниха, че цел на операцията са били палестински бойци.

Тези събития се случват в навечерието на 7 октомври, когато се навършват точно три години от воденото от „Хамас“ нападение в Южен Израел, отприщило мащабната офанзива. При тогавашната атака ислямистите убиха около 1200 души и отвлякоха 251 заложници. Палестинските власти отчитат, че общият брой на загиналите от началото на конфликта надхвърля 74 000 души. През изминалите седмици Израел засили ударите си, обвинявайки групировката, че нарушава действащото примирие, като се превъоръжава и планира нови нападения.

От своя страна „Хамас“ отхвърля обвиненията, че възстановява военния си арсенал или организира атаки, и на свой ред обвинява Израел в умишлено подкопаване на мира.

Сключеното миналата година миротворческо споразумение с посредничеството на САЩ предвиждаше пълно изтегляне на израелските сили, разоръжаване на групировката и мащабно възстановяване на палестинската територия. Към момента обаче реалният прогрес по изпълнението на тези точки е минимален.

Здравните служби в Газа съобщават, че най-малко 1400 души са загинали, откакто примирието влезе в сила през октомври миналата година, докато Израел отчита четирима убити израелски войници от палестински бойци за същия период.