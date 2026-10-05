Сателитни снимки показаха мащаба на разрушенията в Газа

Нови сателитни изображения, публикувани в Google Maps, показват мащаба на разрушенията в Ивицата Газа след близо три години война. Цели квартали са превърнати в руини, а големи площи са заети от временни лагери за разселени палестинци.

Сателитните кадри, заснети през юни тази година, показват нови поражения по жилищни сгради, търговски обекти, места за поклонение и инфраструктура. Разрушенията са настъпили след влизането в сила на крехкото примирие преди почти 12 месеца.

На актуализираните изображения се виждат огромни струпвания от палатки и временни убежища по крайбрежието на Газа. На места лагерите се простират почти до самия бряг на Средиземно море.

Сериозно повредено е и главното пристанище на Газа, което преди е било изпълнено с рибарски лодки. В района сега има временни убежища за разселени хора, съобщава The Guardian.

Палатки, колиби и импровизирани постройки са разположени и в открити пространства в град Газа, където живеят палестинци, напуснали домовете си заради конфликта.

Изображенията показват тежки разрушения и в северните градове Бейт Лахия и Бейт Ханун. Сред засегнатите обекти са и места за поклонение, включително джамията „Истиклял“ в Хан Юнис.

Квартали на град Газа, сред които Джабалия и Шуджая, които многократно са били обект на израелски военни операции, вече са до голяма степен необитаеми.

Значителни площи, покрити с отломки, се виждат и в южната част на територията. По границата с Египет е забележима широка ивица, която според описанието изглежда е била разчистена от израелските сили.

Рафах също е понесъл огромни разрушения, като градът в голяма степен е превърнат в руини. Районът Тел ал Султан е сред най-тежко засегнатите.

Според оценка на Сателитния център на ООН (UNOSAT) броят на разрушените постройки в Газа се е увеличил с 9% след началото на примирието преди близо година, съобщава Al Jazeera.

По данни на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA) около 82% от сградите и съоръженията в Газа — приблизително 200 000 обекта — са повредени. Около две трети от тях са разрушени. Повече от 2,1 млн. палестинци продължават да бъдат разселени и живеят в палатки или други временни убежища.

Мащабът на разрушенията и разселването е оставил голяма част от населението без постоянен подслон и с ограничен достъп до основна инфраструктура.

Сателитните изображения дават визуална представа за пораженията, които вече са подробно документирани от различни агенции на ООН. Според тях възстановяването на Газа ще изисква значителни международни усилия и ще продължи години, съобщава Palestine Chronicle.

Специалният представител на Програмата на ООН за развитие в Палестина Яко Силиърс заяви пред The Guardian миналия месец, че количеството развалини в Газа се оценява на около 61 млн. тона. По думите му това е приблизително 20 пъти повече от отломките, образувани при всички войни по света през последните 18 години.

Сред най-сериозните хуманитарни проблеми остава и наличието на човешки останки, които все още се намират под разрушените сгради.

След влизането в сила на примирието през октомври миналата година са загинали повече от 1400 души, а близо 5000 са били ранени.