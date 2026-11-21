Защитникът на Левски Оливер Камдем кара последните си дни на "Герена". ТАРАЛЕЖ научи, че камерунският национал няма да получи предложение за нов договор и почти сигурно ще си тръгне от отбора през зимата.

Настоящият контракт на десния бек е до лятото, но ще бъде разтрогнат преди това. Малко вероятно е дори Камдем да вземе участие в мачовете на шампионите до края на годината.

Оливер Камдем пристигна в Левски в началото на 2025 година от Локомотив Пловдив. За "сините" той има 46 мача, пет от които е изиграл през този сезон.

През август камерунецът получи контузия, поради което не беше картотекиран за основната фаза на Лига Европа.

На неговия пост Левски разполага още с Алдаир и Хевертон. Бъдещето на последния в отбора също не е много сигурно, след като до този момент представянето му не убеждава.