Израелският министър на отбраната: „Хамас“ ще плати висока цена при нова атака

Израелският министър на отбраната Израел Кац разпореди на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да повишат бдителността си преди възпоменанията по повод годишнината от нападението на 7 октомври 2023 г.

Той предупреди „Хамас“, както и населението в ивицата Газа, че ще последва „висока цена“, ако бъде извършена нова атака срещу Израел, предаде Франс прес.

Заповедта е издадена заради разузнавателна информация за възможни атаки и атентати от страна на „Хамас“ срещу израелски военнослужещи, съобщи ведомството на Кац.

„Ако нашите сили понесат загуби, „Хамас“ и населението в ивицата Газа ще платят висока цена, при това в значителни мащаби“, заяви израелското министерство на отбраната.

Обстановката в Израел остава напрегната в навечерието на третата годишнина от нападението, което доведе до началото на израелската военна операция в ивицата Газа.

Премиерът Бенямин Нетаняху също предупреди за възможна атака. По време на извънредно заседание на правителството, проведено в строго охранявано подземно съоръжение, той заяви, че „Хамас“ може да опита да извърши нападение преди парламентарните избори на 27 октомври.

Нетаняху заяви, че Израел е подготвен за подобен сценарий и ще се опита да предотврати всяка атака. Ако такава все пак бъде извършена, той предупреди, че Израел ще отговори „с ужасяваща сила“.

Парламентарните избори в страната се очаква да бъдат оспорвани. Опонентите на Нетаняху го критикуват, че не е поел отговорност за нападението от 7 октомври 2023 г., което определят като най-тежкия провал на сигурността в историята на Израел.

Според оценка на Франс прес, базирана на официални данни, при атаката са загинали 1221 души от израелска страна, повечето от които цивилни. Нападателите са взели за заложници в Газа над 251 души, включително телата на 44 загинали. 41 от заложниците са починали в плен.