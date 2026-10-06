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Израелският министър на отбраната: „Хамас“ ще плати висока цена при нова атака

Израелският министър на отбраната: „Хамас“ ще плати висока цена при нова атака
АР/БТА

Израел Кац разпореди на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да повишат бдителността си преди възпоменанията по повод годишнината от нападението на 7 октомври 2023 г.

Израелският министър на отбраната Израел Кац разпореди на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да повишат бдителността си преди възпоменанията по повод годишнината от нападението на 7 октомври 2023 г. 

Той предупреди „Хамас“, както и населението в ивицата Газа, че ще последва „висока цена“, ако бъде извършена нова атака срещу Израел, предаде Франс прес.

Заповедта е издадена заради разузнавателна информация за възможни атаки и атентати от страна на „Хамас“ срещу израелски военнослужещи, съобщи ведомството на Кац.

„Ако нашите сили понесат загуби, „Хамас“ и населението в ивицата Газа ще платят висока цена, при това в значителни мащаби“, заяви израелското министерство на отбраната.

Обстановката в Израел остава напрегната в навечерието на третата годишнина от нападението, което доведе до началото на израелската военна операция в ивицата Газа.

Премиерът Бенямин Нетаняху също предупреди за възможна атака. По време на извънредно заседание на правителството, проведено в строго охранявано подземно съоръжение, той заяви, че „Хамас“ може да опита да извърши нападение преди парламентарните избори на 27 октомври.

Нетаняху заяви, че Израел е подготвен за подобен сценарий и ще се опита да предотврати всяка атака. Ако такава все пак бъде извършена, той предупреди, че Израел ще отговори „с ужасяваща сила“.

Парламентарните избори в страната се очаква да бъдат оспорвани. Опонентите на Нетаняху го критикуват, че не е поел отговорност за нападението от 7 октомври 2023 г., което определят като най-тежкия провал на сигурността в историята на Израел.

Според оценка на Франс прес, базирана на официални данни, при атаката са загинали 1221 души от израелска страна, повечето от които цивилни. Нападателите са взели за заложници в Газа над 251 души, включително телата на 44 загинали. 41 от заложниците са починали в плен.

 

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