Франция разполага войски редом до полицията заради продължаващите протести

Франция ще подсили полицията с военнослужещи и ще проведе операция по сигурността спрямо новите протести, планирани за събота, обяви правителството във вторник, цитирано по Ройтерс.

"Разполагането следващата събота ще бъде масивно", заяви министър-председателят Себастиен Льокорню, като добави, че непосредственият приоритет е възстановяването на реда след безредиците и грабежите, които разтърсиха Париж, Марсилия, Лион и други градове на 17 октомври.

По време на оспорван дебат министърът на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че армията ще бъде разположена редом до полицията, докато правителството се ангажира да преразгледа тактиката си след масовите критики, че градските центрове са били оставени уязвими.

Определяйки кризата като избор "между насилието и Републиката", Льокорню хвърли вината за безредиците върху крайнолеви групи, които от своя страна обвиниха правителството, че подценява обществения гняв заради високите разходи за живот и влошаващите се обществени услуги.

Сътресенията шокираха Франция както заради мащаба си, така и заради очевидната неспособност на полицията да ги овладее, което разпали напрежението преди президентските избори догодина, при които кандидати от крайната десница и крайната левица се представят силно в проучванията.

Протести в други европейски държави, включително Италия и Албания, засилиха опасенията, че гневът заради стандарта на живот рискува да се разпространи из континента във време, когато много нации, включително Франция, се борят с бюджетни затруднения.

Нощ на относително спокойствие във Франция последва целевите полицейски часове, наложени в няколко района, засегнати от хаоса, които според правителството са помогнали за възстановяване на контрола. Местните полицейски часове бяха удължени до вторник вечерта, съобщи полицията.

Льокорню призна пропуските в реакцията на държавата през уикенда, като посочи, че е имало пропуски в разузнаването, полицейските части са били твърде статични, а властите са допуснали грешка, като не са отменили планираните полицейски отпуски.

Нунес поднесе извинения за допуснатите грешки. "Дълбоко съжалявам за случилото се. Поемам своята част от отговорността", каза той.

Парламентът създава анкетна комисия, която да установи причините за безредиците, докато властите са ангажирали 200 следователи за установяване и издирване на участвалите в уличното насилие.

Военната полиция арестува във вторник мъж, заподозрян в палеж, който е унищожил историческо кметство в централния град Лимож по време на безредиците. Официални лица съобщиха, че той е бил в списъка за наблюдение на сигурността и принадлежи към ултралява група.

Силвен Майяр, депутат от партия "Ренесанс" за Париж, заяви пред Ройтерс, че някои приложения са се превърнали в "система тип уоки-токи за бунтовниците и мародерите".

Подчертавайки сериозното въздействие на кризата, разходите по държавния дълг на Франция се повишиха допълнително във вторник, тъй като инвеститорите се тревожат от перспективата за нови безредици, като доходността по бенчмарковите 10-годишни държавни облигации достигна най-виското си ниво от 24 години насам.

Веригата супермаркети Carrefour съобщи, че е загубила десетки милиони евро от кражби и щети, предупреждавайки, че е изправена пред "безпрецедентна ситуация" заради безредиците.

Основният студентски синдикат във Франция – UNEF, призова за нови протести в събота, като се ангажира да поддържа натиска върху правителството на Макрон заради това, което определя като влошаваща се и недофинансирана образователна система. "Продължаваме напред", се казва в тяхно изявление в социалните мрежи.

Отделно, групи, определящи се като "Жълти жилетки" (Gilets Jaunes), призоваха за протестни действия заради покачващите се цени на горивата.

Движението на жълтите жилетки, до голяма степен неактивно през последните години, възникна през 2018 г. по време на първия мандат на Макрон заради планове за увеличение на данъците върху горивата. Блокадите на пътищата продължиха месеци наред, докато правителството не направи скъпи отстъпки, които сега трудно може да си позволи.