Проучване: Подкрепата за Марин Льо Пен се увеличава на фона на размириците във Франция

Подкрепата за лидера на крайната десница Марин Льо Пен се увеличава на фона на размириците във Франция показва проучване, публикувано във в. "Фигаро".

Анкетата, направена от френските институти ИФОП и "Фидюсиал" за всекидневника и още две медии в страната, прогнозира балотаж с водача на радикалната левица Жан-Люк Меланшон на предстоящите догодина президентски избори.

Социолозите очакват дясноцентристкият кандидат Едуар Филип - бивш премиер при президента Еманюел Макрон, при всички сценарии да не се класира за балотажа през май, отбелязва БТА.

Допитването отрежда на Льо Пен на първия тур през април резултат от 34-38 процента - с 1-2 процента повече спрямо предишния подобен сондаж. Меланшон е втори с 15-20 процента.

Едуар Филип получава максимум 15% - с 3% по-малко в сравнение с предишната анкета. Друг бивш премиер при президента Макрон - центристът Габриел Атал, има подкрепа от 13%.

Подкрепата за Рафаел Глюксман от левицата е между 12 и 16 процента, което означава, че той вероятно ще се бори за третото място с Едуар Филип.

На балотажа, сондажът прогнозира, че Марин Льо Пен ще спечели срещу всички нейни потенциални съперници. Лидерката на крайната десница ще получи 56-58 процента от гласовете. Нейната победа би била най-убедителна срещу Жан-Люк Меланшон, като двамата ще получат съответно 68% и 32%.

Проучването е било направено от събота, когато Франция бе обхваната от безредици, до понеделник.

Преднината на Марин Льо Пен е очаквана, като социолозите прогнозираха ръст на подкрепата за нея, предвид обещанието ѝ за една "мирна Франция", отбелязва "Фигаро".