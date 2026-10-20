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Протестите във Франция: Финансова криза, социално недоволство и риск от възход на крайната десница

Протестите във Франция: Финансова криза, социално недоволство и риск от възход на крайната десница
БТА/АП

Според Явор Сидеров в основата на кризата стои нарастващата неспособност на френската държава да покрива социалните си разходи

Ескалиращите протести във Франция са отражение на натрупаното социално недоволство, задълбочаващите се финансови проблеми на страната и напрежението около управлението на президента Еманюел Макрон. Това коментираха журналистът и международен анализатор Явор Сидеров, политологът Милен Желев и журналистът Владислав Апостолов в ефира на НОВА ТВ.

Според Явор Сидеров в основата на кризата стои нарастващата неспособност на френската държава да покрива социалните си разходи. Той определя финансовото състояние на страната като един от основните фактори за общественото напрежение. По думите му държавният дълг на Франция е достигнал 115% от брутния вътрешен продукт, а бюджетният дефицит възлиза на 5,1%.  

Сидеров предупреждава, че проблемът може да надхвърли националните граници и да се превърне в по-широка европейска дългова криза. 

Анализаторът обръща внимание и на противоречието между намеренията на правителството да ограничи социалните разходи и исканията на протестиращите за запазване на социалните плащания.  

Според него евентуална смяна на властта и идване на Марин льо Пен начело на управлението няма автоматично да решат финансовите проблеми на страната. Всяко следващо правителство ще трябва да състави бюджет и вероятно ще се изправи пред необходимостта от съкращаване на разходи.  

Сидеров коментира и възможните геополитически последици от кризата. По думите му политическата нестабилност във Франция и липсата на единство в Европейския съюз могат да обслужват интересите на руския президент Владимир Путин.  Относно евентуална външна намеса в протестите той подчертава, че не може да направи категоричен извод и че подобни съмнения трябва да бъдат проверени от компетентните служби. 

Политологът Милен Желев предупреждава, че мащабът на протестите може да продължи да нараства. Той отбелязва, че палежите на автомобили не са ново явление във Франция, но сегашните събития се отличават със значителния си обхват. 

Според него съществува риск общественото недоволство да се задълбочава през следващите години, особено ако властите не успеят да намерят решение на натрупаните социални и икономически проблеми.  

Желев смята, че Марин льо Пен и нейната политическа формация могат да извлекат политически дивиденти от създалата се ситуация. По думите му миграцията вероятно ще бъде сред водещите теми в кампанията на крайната десница преди следващите президентски избори.  

Политологът припомня и позицията на льо Пен за прекратяване на френската подкрепа за Украйна. Според него по този въпрос крайните политически формации отляво и отдясно понякога застъпват сходни позиции. Желев предупреждава, че прекалено авторитарният подход към безредиците няма непременно да реши проблемите на Франция и може да предизвика още по-силна обществена реакция.  Според него евентуално идване на крайната десница на власт също може да засили напрежението, включително сред част от мигрантските общности.  

 Журналистът Владислав Апостолов поставя акцент върху различните групи, участващи в протестите. Той обръща внимание на участието на крайнолеви младежи в палежите и грабежите, както и на недоволството сред част от мигрантските общности. 

Според него тези групи са сред факторите, които допринасят за ескалацията на безредиците, макар мотивите им да не са еднакви. По отношение на мерките за овладяване на ситуацията Апостолов настоява за последователно прилагане на закона и провеждане на реформи. Според него решителните действия срещу вандализма и нападенията могат да помогнат за ограничаване на насилието.  Журналистът допуска и възможността крайнодесни политически сили да засилят влиянието си в повече европейски държави. 

Коментарите на тримата анализатори очертават различни аспекти на кризата във Франция — от финансовите затруднения и социалното недоволство до миграционната политика и възможните политически последици. 

Основното предизвикателство пред френските власти остава намирането на баланс между необходимостта от бюджетна дисциплина и очакванията на гражданите за социална сигурност. Начинът, по който правителството ще реагира на протестите, може да се окаже решаващ както за политическото бъдеще на Еманюел Макрон, така и за позициите на крайната десница в страната.

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