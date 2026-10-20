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„Протестът е в ДНК-то на французите“: Кой стои зад насилието и погромите във Франция?

„Протестът е в ДНК-то на французите“: Кой стои зад насилието и погромите във Франция?

Журналистът Тони Николов обърна внимание на начина, по който социалното недоволство се разпространява и организира чрез социалните мрежи

Социално недоволство, политически интереси и съмнения за организирани провокации – какво стои зад мащабните протести във Франция, които прераснаха в насилие и разрушения? Темата коментираха журналисти и политически анализатори в ефира на bTV.

„Протестът е в ДНК-то на французите, още отпреди Френската революция. Те протестират за всичко“, заяви журналистът и PR експерт Ивет Добромирова, която през последните седем години живее между България и Франция.

По думите ѝ протестните движения във Франция традиционно възникват около социални искания, но през последните години все по-често се превръщат и в инструмент за политическо противопоставяне.

„Французите не протестират, за да свалят правителство. Това е разликата в протестите в последните години, особено откакто Макрон е президент“, посочи тя.

Според Добромирова в социалните демонстрации постепенно се намесват политически интереси и организирани групи, които провокират насилие.

Има ли външна намеса в протестите?

Добромирова изрази мнение, че френският президент Еманюел Макрон отдавна е мишена на руската хибридна война заради позициите си срещу политиката на Кремъл.

Журналистът Тони Николов също обърна внимание на начина, по който социалното недоволство се разпространява и организира чрез социалните мрежи.

„Да, има недоволство в Европа, има социални проблеми. Води се война, имаме руската агресия в Украйна, имаме цените на горивата, които се вдигат“, коментира той.

Според Николов мащабите на разрушенията поставят въпроси за предварителната организация на част от насилието.

„За да запалиш историческо кметство, това предполага план и добра подготовка на различни групи“, заяви журналистът.

Той описа ситуацията в някои части на Париж като напомняща последиците от военни действия.

Миграция или социално неравенство?

Политологът Тончо Краевски очерта две основни обяснения за протестната вълна.

Едното е свързано с трудностите на Франция да интегрира големия брой мигранти, а другото – с традиционната протестна култура, проблемите в образованието и нарастващото отчуждение сред младите хора.

Според него двете причини не се изключват взаимно.

Краевски постави акцент и върху икономическото неравенство между поколенията. По думите му французите на възраст между 65 и 74 години разполагат средно с по-високи доходи от работещите между 30 и 39 години.

Той обвърза напрежението и с бюджетните затруднения на страната, които според него принуждават управляващите да ограничават разходите в сфери като образованието.

Спор за парите за образование

Ивет Добромирова оспори тезата, че френското правителство намалява финансирането на образователната система.

Според представените от нея данни бюджетът за образование достига 200 милиарда евро, или около 5% от брутния вътрешен продукт на страната.

Тя посочи, че по време на управлението на Макрон средствата за образование са се увеличили с 10%, а учителските заплати са нараснали от 2700 на 3500 евро.

Добромирова припомни и предприетите от правителството мерки след началото на протестите, сред които осигуряване на 3000 заместващи преподаватели, допълнителен 1 милиард евро за образование и отстъпление от планирано увеличение на определени такси.

„Вече не говорим за ученически протести, а за погроми“

Според Добромирова е необходимо ясно разграничение между първоначалните социални искания и последвалите прояви на насилие.

„Ние вече не говорим за ученическите протести. Ние говорим за погрома, за палежите, за превземането на тези протести от внедрените групировки“, подчерта тя.

Дискусията показа различните гледни точки за причините за напрежението – от икономическите проблеми и конфликта между поколенията до миграцията и предполагаемата политическа намеса.

Въпросът доколко насилието е спонтанен израз на обществен гняв и доколко е резултат от организирани действия остава открит. Твърденията за външна намеса и внедрени провокатори са оценки на участниците в дискусията, а не установени от разследване факти.

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