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В части от Франция въвеждат полицейски част заради протестите

В части от Франция въвеждат полицейски част заради протестите
АП/БТА

„Моята решимост за възстановяване на реда е абсолютна“, каза министър-председателят Льокорню

Централното правителство на Франция поиска от някои местни власти да наложат полицейски час, предава Ройтерс. Това се случва след като през уикенда страната стана свидетел на бунтове и мародерства, породени от общонационални антиправителствени протести.

Премиерът Себастиан Льокорню не изключи обявяването на извънредно положение за цялата страна, но заяви, че за момента е по-подходящо да се наложи частичен и локализиран полицейски час, без да предоставя подробности кои градове ще бъдат засегнати.

„Моята решимост за възстановяване на реда е абсолютна“, каза той на пресконференция, като същевременно изключи въвеждането на всеобщ полицейски час в Париж.

Уикендът на грабежи и насилие между част от протестиращите и полицията последва седмици на студентски демонстрации, които разтърсиха Франция шест месеца преди следващите президентски избори и подчертаха натиска от страна на слабата икономика и нарастващия дълг.

Льокорню обвини крайнолеви групи за едни от най-тежките размирици във Франция от години. „В крайна сметка има крайноляво движение, което иска да предизвика – не можем да го кажем по-категорично – дълбоки безредици в страната в навечерието на президентските избори“, каза той.

Крилото на радикалната левица и кандидат за президент Жан-Люк Меланшон го призова да представи доказателства. „В противен случай той трябва да се извини, да замълчи и да спре да налива масло в огъня на безредиците“, заяви той в платформата X.

Междувременно Федерацията за търговия на дребно заяви, че близо 3000 магазина са били засегнати през уикенда.

„За пореден път секторът на търговията на дребно се озовава на първа линия във време, когато вече е отслабен от поредица от кризи“, се казва в изявлението.

„Зад всеки разграбен магазин стоят собственици на бизнес, служители и семейства, които са видели как години труд и усилия биват заличени за броени часове“, добавиха от федерацията, призовавайки за облекчения от социални осигуровки и данъци за засегнатите бизнеси.

Около 2400 души бяха арестувани, един протестиращ почина от сърдечен арест в събота, а близо 1000 служители на реда бяха ранени.

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