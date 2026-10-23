„Балканските служби никога не почиват“: Мицкоски предупреди за намеса в Северна Македония

На тържествената академия за 23 октомври премиерът на Северна Македония заяви, че службите за сигурност на Балканите не спират да действат, и предупреди за възможни опити за дестабилизация на страната, предаде репортет на ТАРАЛЕЖ от Скопие.

Християн Мицковски отправи предупреждение за рисковете от пренасяне на регионалното напрежение в страната. По думите му Балканите остават регион, в който службите за сигурност продължават активно да действат, а политическото и общественото напрежение в съседните държави може да създаде рискове и за РС Македония.

„На Балканите службите никога не спират да работят. И няма да се изненадам, ако има такива, които биха се опитали да ни въвлекат в своите проблеми или да пренесат част от средата си в ежедневието ни“, заяви Мицковски.

„Европа се превръща в неспокоен вулкан“

В изказването си министър-председателят описа международната обстановка като все по-напрегната и посочи протестите и проявите на насилие в Европа и съседните на Македония държави.

„Балканите вече не са единственото буре с барут. В края на краищата Европа се превръща в неспокоен вулкан“, заяви той.

Мицковски предупреди и за възможното участие на местни политически играчи в опити за дестабилизация. Той отправи обвинения към представители на опозицията, без да назове конкретни лица или да представи публично доказателства в подкрепа на твърденията си.

„Има няколко души от опозицията, които могат да правят чудеса за пари и фалшиви обещания за длъжност“, каза премиерът.

Призив срещу провокациите и политическите манипулации

Мицковски призова гражданите да бъдат внимателни към опитите за провокации и изкуствено изостряне на обществените противоречия. Той предупреди и срещу използването на етнически теми за политически цели.

Според него политически сили, които са извличали ползи за сметка на гражданите в продължение на десетилетия, биха могли да се възползват от евентуални кризи.

„Няма да позволя никакви нечестни игри или авантюри. А ако някой си мисли, че може да си играе с държавата, нека не подценява нито държавата, нито народа“, заяви Мицковски.

В изказването си премиерът не посочи конкретни чуждестранни служби или държави, които според него биха могли да стоят зад подобни действия. Не бяха представени и конкретни доказателства за предполагаемите опити за намеса.

Изявлението беше направено на тържествената академия за 23 октомври – дата, свързана с основаването на революционната организация в Солун през 1893 г. и отбелязвана в Република Северна Македония като Ден на македонската революционна борба.