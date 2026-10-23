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Липсата на движение и фамилната обремененост отключват остеопороза

Липсата на движение и фамилната обремененост отключват остеопороза
БТА

Що се отнася до медикаментите в извънболничната помощ, институцията покрива 50% реимбурсна стойност за всички лекарства против остеопороза

Генетичното предразположение и заседналият начин на живот са сред основните фактори, които увеличават опасността от проява на остеопороза. Това обясни пред БНР Велина Тананеева, която е главен експерт в НЗОК

„Остеопорозата се диагностицира най-често при жени в менопауза между 50 и 60 години. Повече от 14% от диагностицираните са точно в тази възрастова група“, обясни експертът. По думите на Тананеева друга рискова група са мъжете над 65 - 70 години, както и жени извън рамките на менопаузата след хирургични интервенции заради спада на естрогена.

„Към основните причини можем да добавим фамилна обремененост, не е за пренебрегване и липса на физическа активност и някои вредни навици от ежедневието“, добави тя.  

Тананеева разясни, че Здравната каса покрива диспансерно наблюдение за болни, които вече са претърпели патологична фрактура вследствие на коварното заболяване. Програмата включва и провеждането на специфични диагностични процедури. 

„Остеодензитометрията е златният стандарт при наблюдението и проследяването на остеопорозата. Той е включен в обхвата на диспансерното наблюдение веднъж на 2 години, като в тези случаи НЗОК заплаща изследването“, допълни Тананеева.  

Що се отнася до медикаментите в извънболничната помощ, институцията покрива 50% реимбурсна стойност за всички лекарства против остеопороза. В допълнение експертът поясни, че „НЗОК заплаща на различно ниво лекарства, отпускани без протокол. Те имат за цел профилактика на остеопорозата или поддържане на определено недиагностицирано ниво“. 

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