НЗОК обмисля да отвори финансовия си резерв заради бюджета за 2026 г.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предстои да обсъди и гласува евентуалното отваряне на финансовия си резерв. Това съобщи управителят на институцията д-р Владимир Даскалов след заседание на Надзорния съвет.

По думите му бюджетът на Касата е приет през лятото, а Националният рамков договор е подписан през септември. Въпреки съкратените срокове ръководството очаква да навакса времето, необходимо за административните процедури.

Особено значение за изпълнението на бюджета има механизмът за възстановяване на средства от фармацевтичните компании, от който се очакват значителни постъпления.

Подуправителят на НЗОК Здравко Шушков посочи, че според направения анализ бюджетът ще бъде изпълнен без съществени отклонения. Ако все пак възникнат такива, те могат да бъдат компенсирани със средства от резерва.

Очакванията са в бюджета на НЗОК да постъпят над 300 млн. евро от отстъпки, предоставяни от фармацевтичните компании.

На заседанието Надзорният съвет е разрешил и сключването на договори по изключение с няколко лечебни заведения, които изпитват недостиг на специалисти по определени клинични пътеки.

Най-сериозен остава недостигът на лекари по анестезиология и реанимация. Одобрени са искания на болници в Пещера, Ардино и Ямбол.

Разрешени са и договори по изключение за двама специалисти по пневмология и фтизиатрия в детската болница в София, както и за един хирург в Специализираната болница за активно лечение по ендокринология в столицата.

Представителят на пациентските организации в Надзорния съвет д-р Стойчо Кацаров е предложил да бъде обсъден принципът, по който се разрешават подобни договори, тъй като броят им нараства.

Междувременно проверката на НЗОК в Районната здравноосигурителна каса в Пловдив все още не е приключила. Д-р Даскалов съобщи, че предстоят внезапни проверки и в други районни каси.

Ръководството работи и по въвеждането на кръстосан контрол в реално време, при който плащанията ще бъдат задържани до изясняване на установени несъответствия.

Според Даскалов целта е да се промени сегашната практика, при която Касата първо извършва плащане, а едва след това проверява дали средствата са разходвани правомерно.