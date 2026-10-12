Кои изследвания за нарушен сън и хроничен стрес плаща НЗОК?

Когато имате продължителни проблеми със съня и те започнат да стават хронични, когато събужданията значително влошават качеството на живот през деня, е необходимо да се потърсите лекарска помощ.

При оплаквания от безсъние, тревожност или продължително напрежение първата стъпка е да посетите своя личен лекар, който ще направи оценка на състоянието. Той може да назначи терапия или да промени вече назначена такава, също така да назначи направление за медико-диагностични изследвания и/или за консултация с лекар специалист.

На базата на извършения преглед личният лекар преценява дали да бъдете насочени към лекар специалист, а в зависимост от симптомите към съответния специалист - невролог, ендокринолог или психиатър.

• Ендокринологът може да назначи изследвания на някои от хормоните: TSH, fT3 и fT4, LH, FSH, Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO“ (т.нар. МАТ), анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ) и други. НЗОК заплаща посочените изследвания, с изключение на fT3 и ТАТ.

• Хормоните TSH и fT4 могат да се назначат и от общопрактикуващия лекар.

При необходимост от високоспециализирани изследвания какви са възможностите за тяхното извършване по НЗОК и с какво направление се назначават?

НЗОК заплаща за следните високоспециализирани медицински дейности и изследвания:

• Електроенцефалография (ЕЕГ)

• Електромиография (ЕМГ)

• Доплерова сонография

• КТ (скенер) или ЯМР (Ядрено-магнитен резонанс)

За извършване на високоспециализирани лабораторни и образни изследвания и за високоспециализирана дейност се издава направление.

Ако човек изпитва постоянна тревожност, продължително е потиснат, има панически състояния или усеща, че вече трудно се справя с ежедневието, може да бъде консултиран от психиатър по здравна каса. Личният лекар преценява необходимостта от консултация и издава направление за специалист.

НЗОК заплаща част или цялата стойност на лекарства за домашно лечение при проблеми с психичното здраве.

НЗОК заплаща и част от дейностите и процедурите, назначени за физиотерапия.