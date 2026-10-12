Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Кои изследвания за нарушен сън и хроничен стрес плаща НЗОК?

Кои изследвания за нарушен сън и хроничен стрес плаща НЗОК?
Снимка: БТА

При безсъние, тревожност или продължително напрежение е време да посетите личния си лекар

Когато имате продължителни проблеми със съня и те започнат да стават хронични, когато събужданията значително влошават качеството на живот през деня, е необходимо да се потърсите лекарска помощ.

При оплаквания от безсъние, тревожност или продължително напрежение първата стъпка е да посетите своя личен лекар, който ще направи оценка на състоянието. Той може да назначи терапия или да промени вече назначена такава, също така да назначи направление за медико-диагностични изследвания и/или за консултация с лекар специалист.

На базата на извършения преглед личният лекар преценява дали да бъдете насочени към лекар специалист, а в зависимост от симптомите към съответния специалист - невролог, ендокринолог или психиатър.

• Ендокринологът може да назначи изследвания на някои от хормоните: TSH, fT3 и fT4, LH, FSH, Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO“ (т.нар. МАТ), анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ) и други. НЗОК заплаща посочените изследвания, с изключение на fT3 и ТАТ.

• Хормоните TSH и fT4 могат да се назначат и от общопрактикуващия лекар.

При необходимост от високоспециализирани изследвания какви са възможностите за тяхното извършване по НЗОК и с какво направление се назначават?

НЗОК заплаща за следните високоспециализирани медицински дейности и изследвания:

• Електроенцефалография (ЕЕГ)

• Електромиография (ЕМГ)

• Доплерова сонография

• КТ (скенер) или ЯМР (Ядрено-магнитен резонанс)

За извършване на високоспециализирани лабораторни и образни изследвания и за високоспециализирана дейност се издава направление.

Ако човек изпитва постоянна тревожност, продължително е потиснат, има панически състояния или усеща, че вече трудно се справя с ежедневието, може да бъде консултиран от психиатър по здравна каса. Личният лекар преценява необходимостта от консултация и издава направление за специалист.

НЗОК заплаща част или цялата стойност на лекарства за домашно лечение при проблеми с психичното здраве.

НЗОК заплаща и част от дейностите и процедурите, назначени за физиотерапия.

Още по темата

Яни Узунов пред Таралеж: Променяйки отношението си, променяме събитията в своя живот

Яни Узунов пред Таралеж: Променяйки отношението си, променяме събитията в своя живот

Психологът Филипа Велкова пред Таралеж: Щастливата връзка е процес, който изисква взаимно адаптиране

Психологът Филипа Велкова пред Таралеж: Щастливата връзка е процес, който изисква взаимно адаптиране

Стресът удря всеки втори работещ у нас: Жените са сред най-засегнатите

Стресът удря всеки втори работещ у нас: Жените са сред най-засегнатите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Искат документи за имунизация на децата, извършени в чужбина, преди да ги пуснат в детската градина

Искат документи за имунизация на децата, извършени в чужбина, преди да ги пуснат в детската градина

Вода срещу диетични напитки: Какво показаха две години изследвания?

Вода срещу диетични напитки: Какво показаха две години изследвания?

Кардиолози: Превенцията трябва да започва преди появата на симптоми

Кардиолози: Превенцията трябва да започва преди появата на симптоми

Ще останат ли аптеките без противогрипни ваксини? Епидемиолог изрази притеснения

Ще останат ли аптеките без противогрипни ваксини? Епидемиолог изрази притеснения

Ангел Кунчев: Респираторните вируси вече се увеличават, но това още не е грип

Ангел Кунчев: Респираторните вируси вече се увеличават, но това още не е грип

Водещи

Жена оцеля след близо денонощие в морето, след като падна от круизен кораб

Жена оцеля след близо денонощие в морето, след като падна от круизен кораб

  • Току-що
България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

  • Преди 17 минути
Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

  • Преди 30 минути
Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

  • Преди 37 минути
Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

  • Преди 44 минути
Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

  • Преди 47 минути
Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

  • Преди 49 минути
Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

  • Преди 57 минути
Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

  • Преди 1 час
Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

  • Преди 1 час
България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

  • Преди 1 час