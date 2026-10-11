Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Яни Узунов пред Таралеж: Променяйки отношението си, променяме събитията в своя живот

Яни Узунов пред Таралеж: Променяйки отношението си, променяме събитията в своя живот
Снимка: Личен архив

Технологиите улесняват практиката на Невро-лингвистично програмиране (НЛП), категоричен е той

Яни Узунов има PhD по „Публична реч“. Той е сертифициран личен и бизнес НЛП коуч. Притежава дългогодишен практически опит във вътрешните и междуорганизационните комуникации и PR, с фокус върху активното общуване и презентационните умения в публична среда. Профилиран е към личния коучинг.

Господин Узунов, какво е НЛП?

Вероятно може да срещнете поне десетина различни определения за това що е Невро-лингвистично програмиране. И със сигурност повечето от тях звучат представително-сложно с подобаващ терминологичен инструментариум, който разглежда различните аспекти на НЛП. Бих искал да обясня нещата съвсем простичко, със свои думи, както се казва. Всеки човек притежава съзнание (съзнателно) и подсъзнание (несъзнавано). Различните школи се отнасят по различен начин към тези термини и техните дефиниции. Тук не е важно как ще ги определите. Интересното е, че, образно казано, тези наши притежания се надпреварват кое от тях да вземе думата, не се изслушват, прекъсват се и понякога дори трудно се чуват. НЛП опростява и улеснява тази комуникация в интерес на хората и подпомага за преодоляването на възникналите им затруднения.
Създадено през 70-те години на миналия век в САЩ като сбор от доказани ефективни техники, използвани от едни от най-добрите практикуващи психолози по онова време, НЛП бързо доказва своята ефективност и печели почитатели в цял свят. Днес тази система е много по-богата, борави с последните научни открития и има на свое разположение инструменти, доказани във времето. То не е просто поредната комуникативна техника, която подкрепя Рекламата или Маркетинга, например, - каквито внушения можете да срещнете в различни източници.

В кои случаи НЛП може да помогне?

НЛП помага винаги там, където има хора и където има взаимоотношения. Без значение от сферата на дейност, защото в крайна сметка, всичко се свежда до общуването между тях. Да, НЛП може да помага в личен план за решаването на широк кръг проблеми, свързани например с различни страхове, фобии, затруднения с общуването, с ученето, с адаптацията и много други индивидуални аспекти. То може да бъде ефективно при целеполагането и решаването на широк кръг задачи в различни житейски ситуации. Но НЛП е изключително полезно и при подбора на хора, формирането на екипи и решаване на възникнали проблеми в тях.
Една от съвременните тенденции в коучинга е прилагането на НЛП. Неслучайно има и такива квалификационни възможности у нас. Един добър коуч, въоръжен с инструментите на НЛП, е изключително ефективен и търсен специалист както за индивидуална работа, например при спортисти, така и в деловите отношения, бизнеса и продажбите. И може би тук е мястото да кажа, че развитието на съвременните технологии не само не застрашава, но и много улеснява дейността на практикуващите НЛП.

Българите често сме негативни в своя изказ. Как това влияе върху живота ни?

Съмнявам се, че ни помага да си решим проблемите, а вероятно води и до това да си създаваме нови. Мога да кажа, че в НЛП широко се използва една техника, при която всички негативни изрази на клиентите се преобразуват в позитивни, без използването на частицата “НЕ”, просто защото тя не се възприема.

В този смисъл може ли да подобрим живота си, променяйки начина, по който се изразяваме? 

О, да, определено. Опитайте макар и за пет-десет минути да говорите само с позитивни изрази. В началото ще ви е трудно да започнете, а после няма да ви се иска да спрете, защото ще усетите как това влияе на цялото ви същество.

Обикновено търсим „вълшебно хапче“, което да реши всичките ни трудности веднъж завинаги. Има ли един начин, една система, която е универсална за всички и за всичко?

Едва ли. Но ако намерите такава, моля да ми кажете и аз бих искал да я опитам. Що се отнася до НЛП, то наистина е универсално, в смисъл, че може да бъде приложено в различни области и ситуации. И е наистина вдъхновяващо да видиш как един човек например, който само допреди половин - един час, е изпадал в ужас от това да погледне от високо, или от вида на мишка или паяк, да речем, след сеанса реагира съвсем спокойно на тези неща. Или в делови аспект, когато, след като си си свършил работата, хората намират посоката или правилния за тях подход при решаването на фирмените си проблеми.
Трябва да подчертая, че един НЛП коуч не е всезнаещ гуру, неговата работа, е не да даде готово решение, а да съпровожда клиента в търсенето и намирането на такова, което е подходящо за конкретния случай. И именно в това е универсалността на тази система.

Как човек се учи да вижда уроците зад „шамарите“ на живота?

Обикновено по трудния начин, но НЛП, може да му е от голяма полза и тук. Например, няма как да променим минали вече ситуации от нашия живот. Но това, което можем да направим, е да променим гледната си точка, отношението си, да почерпим опит, да намерим ресурси за тяхното преодоляване. А това променя всичко - променя нас самите, като ни прави различни и по този начин можем да избегнем подобни бъдещи житейски “шамари”, както ги наричате.

Имате ли любима история или мото, което лично на Вас Ви помага?

На подобни въпроси хората отговарят, като обикновено казват нещо много умно и важно. Вероятно сега и от мен се очаква да направя нещо подобно, нали така?

Е, може да е нещо искрено.

Сещам се за Астрид Линдгрен и нейния Карлсон, който живее на покрива и който казва: “Спокойствие и само спокойствие”. Може да звучи банално, но това много ми помага при работата с хора.

Още по темата

Психологът Филипа Велкова пред Таралеж: Щастливата връзка е процес, който изисква взаимно адаптиране

Психологът Филипа Велкова пред Таралеж: Щастливата връзка е процес, който изисква взаимно адаптиране

Людмил Стефанов: Необходим е протокол за справяне с агресията в училище и в детската градина

Людмил Стефанов: Необходим е протокол за справяне с агресията в училище и в детската градина

Гняв и тревожност: Защо българското общество все повече прилича на американското

Гняв и тревожност: Защо българското общество все повече прилича на американското

Калин Сърменов пред Таралеж: Нямаме шанс за демокрация

Калин Сърменов пред Таралеж: Нямаме шанс за демокрация

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Проф. д-р Ефрем Ефремов пред ТАРАЛЕЖ: Искам мислещи студенти - не толкова знаещи, колкото мислещи

Проф. д-р Ефрем Ефремов пред ТАРАЛЕЖ: Искам мислещи студенти - не толкова знаещи, колкото мислещи

Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Атанасов: Понижаването на звеното за Русия в ДАНС е знак за „навеждане“ на правителството към Москва

Атанасов: Понижаването на звеното за Русия в ДАНС е знак за „навеждане“ на правителството към Москва

Петър Колев: Северна Македония ще научи европейската лекция по трудния начин

Петър Колев: Северна Македония ще научи европейската лекция по трудния начин

Христо Гаджев: България трябваше още тази седмица да задейства консултации в НАТО

Христо Гаджев: България трябваше още тази седмица да задейства консултации в НАТО

Водещи

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Опасност в парковете на Пловдив: Хиляди дървета са болни и изгнили

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

Хотелите в Гърция поевтиняха през август за първи път след пандемията

  • Преди 24 минути
Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

  • Преди 25 минути
Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

Елиуд Кипчоге спечели маратон за първи път от три години

  • Преди 39 минути
ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

ГДБОП за бомбените заплахи: Целта е хаос и дестабилизация на държавата

  • Преди 43 минути
125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

125% надценка на маслото и 99% на кашкавала: Какво установи КЗП?

  • Преди 47 минути
Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

  • Преди 55 минути
Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

  • Преди 56 минути
Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

  • Преди 59 минути
След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

След сигнал за изгубен турист на Витоша: ПСС предупреди за неустойчиво време

  • Преди 1 час
Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

Къде се пътува трудно на 11 октомври: две ленти към София през Владая

  • Преди 1 час
Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

Съдът върна разследването за трагедията в "Граф Игнатиево" заради пропуски

  • Преди 1 час
Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

Британците преосмислят Brexit: възможно ли е завръщане в ЕС?

  • Преди 1 час
Зимата на 2026-2027 г. може да изненада Европа: Ето какво показват прогнозите

Зимата на 2026-2027 г. може да изненада Европа: Ето какво показват прогнозите

  • Преди 1 час
Американски изтребител удари товарен кораб край Иран

Американски изтребител удари товарен кораб край Иран

  • Преди 1 час