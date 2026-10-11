Яни Узунов пред Таралеж: Променяйки отношението си, променяме събитията в своя живот

Яни Узунов има PhD по „Публична реч“. Той е сертифициран личен и бизнес НЛП коуч. Притежава дългогодишен практически опит във вътрешните и междуорганизационните комуникации и PR, с фокус върху активното общуване и презентационните умения в публична среда. Профилиран е към личния коучинг.

Господин Узунов, какво е НЛП?

Вероятно може да срещнете поне десетина различни определения за това що е Невро-лингвистично програмиране. И със сигурност повечето от тях звучат представително-сложно с подобаващ терминологичен инструментариум, който разглежда различните аспекти на НЛП. Бих искал да обясня нещата съвсем простичко, със свои думи, както се казва. Всеки човек притежава съзнание (съзнателно) и подсъзнание (несъзнавано). Различните школи се отнасят по различен начин към тези термини и техните дефиниции. Тук не е важно как ще ги определите. Интересното е, че, образно казано, тези наши притежания се надпреварват кое от тях да вземе думата, не се изслушват, прекъсват се и понякога дори трудно се чуват. НЛП опростява и улеснява тази комуникация в интерес на хората и подпомага за преодоляването на възникналите им затруднения.

Създадено през 70-те години на миналия век в САЩ като сбор от доказани ефективни техники, използвани от едни от най-добрите практикуващи психолози по онова време, НЛП бързо доказва своята ефективност и печели почитатели в цял свят. Днес тази система е много по-богата, борави с последните научни открития и има на свое разположение инструменти, доказани във времето. То не е просто поредната комуникативна техника, която подкрепя Рекламата или Маркетинга, например, - каквито внушения можете да срещнете в различни източници.

В кои случаи НЛП може да помогне?

НЛП помага винаги там, където има хора и където има взаимоотношения. Без значение от сферата на дейност, защото в крайна сметка, всичко се свежда до общуването между тях. Да, НЛП може да помага в личен план за решаването на широк кръг проблеми, свързани например с различни страхове, фобии, затруднения с общуването, с ученето, с адаптацията и много други индивидуални аспекти. То може да бъде ефективно при целеполагането и решаването на широк кръг задачи в различни житейски ситуации. Но НЛП е изключително полезно и при подбора на хора, формирането на екипи и решаване на възникнали проблеми в тях.

Една от съвременните тенденции в коучинга е прилагането на НЛП. Неслучайно има и такива квалификационни възможности у нас. Един добър коуч, въоръжен с инструментите на НЛП, е изключително ефективен и търсен специалист както за индивидуална работа, например при спортисти, така и в деловите отношения, бизнеса и продажбите. И може би тук е мястото да кажа, че развитието на съвременните технологии не само не застрашава, но и много улеснява дейността на практикуващите НЛП.

Българите често сме негативни в своя изказ. Как това влияе върху живота ни?

Съмнявам се, че ни помага да си решим проблемите, а вероятно води и до това да си създаваме нови. Мога да кажа, че в НЛП широко се използва една техника, при която всички негативни изрази на клиентите се преобразуват в позитивни, без използването на частицата “НЕ”, просто защото тя не се възприема.

В този смисъл може ли да подобрим живота си, променяйки начина, по който се изразяваме?

О, да, определено. Опитайте макар и за пет-десет минути да говорите само с позитивни изрази. В началото ще ви е трудно да започнете, а после няма да ви се иска да спрете, защото ще усетите как това влияе на цялото ви същество.

Обикновено търсим „вълшебно хапче“, което да реши всичките ни трудности веднъж завинаги. Има ли един начин, една система, която е универсална за всички и за всичко?

Едва ли. Но ако намерите такава, моля да ми кажете и аз бих искал да я опитам. Що се отнася до НЛП, то наистина е универсално, в смисъл, че може да бъде приложено в различни области и ситуации. И е наистина вдъхновяващо да видиш как един човек например, който само допреди половин - един час, е изпадал в ужас от това да погледне от високо, или от вида на мишка или паяк, да речем, след сеанса реагира съвсем спокойно на тези неща. Или в делови аспект, когато, след като си си свършил работата, хората намират посоката или правилния за тях подход при решаването на фирмените си проблеми.

Трябва да подчертая, че един НЛП коуч не е всезнаещ гуру, неговата работа, е не да даде готово решение, а да съпровожда клиента в търсенето и намирането на такова, което е подходящо за конкретния случай. И именно в това е универсалността на тази система.

Как човек се учи да вижда уроците зад „шамарите“ на живота?

Обикновено по трудния начин, но НЛП, може да му е от голяма полза и тук. Например, няма как да променим минали вече ситуации от нашия живот. Но това, което можем да направим, е да променим гледната си точка, отношението си, да почерпим опит, да намерим ресурси за тяхното преодоляване. А това променя всичко - променя нас самите, като ни прави различни и по този начин можем да избегнем подобни бъдещи житейски “шамари”, както ги наричате.

Имате ли любима история или мото, което лично на Вас Ви помага?

На подобни въпроси хората отговарят, като обикновено казват нещо много умно и важно. Вероятно сега и от мен се очаква да направя нещо подобно, нали така?

Е, може да е нещо искрено.

Сещам се за Астрид Линдгрен и нейния „Карлсон, който живее на покрива“ и който казва: “Спокойствие и само спокойствие”. Може да звучи банално, но това много ми помага при работата с хора.